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РИА Новости

Зарубежные СМИ прокомментировали доклад комиссии по делу о крушении MH17

Вчера, 13:22
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© JIT MH17 (Joint Investigation Team – ССГ – Совместная следственная группа) / Перейти в фотобанкЧлен Совместной следственной группы Фред Вестербеке во время заседания по делу о крушении Boeing MH17, которое произошло 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. 19 июня 2019
Член Совместной следственной группы Фред Вестербеке во время заседания по делу о крушении Boeing MH17, которое произошло 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. 19 июня 2019
© JIT MH17 (Joint Investigation Team – ССГ – Совместная следственная группа)
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Расследование крушения малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году, которое проводит Совместная следственная группа (ССГ) под руководством Нидерландов, достигло своей кульминационной точки - названы имена подозреваемых, пишут зарубежные СМИ, выражающие при этом сомнения в том, предстанут эти люди перед судом.
В среду международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 объявило имена четырех подозреваемых. Согласно заявлению, среди подозреваемых - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому Boeing, им, как заявил представитель ССГ, предъявят обвинения в убийстве, а на их арест следствие выдаст международные ордера. В ССГ также сообщили, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Вчера, 11:35
Юридические доказательства ССГ по МН17 ничтожны, заявил Патрушев
МИД России, комментируя новые заявления международного следствия, вновь назвал голословными обвинения в адрес РФ, подчеркнув, что ССГ не привела конкретных доказательств неправомерных заявлений в адрес Москвы. В ведомстве отвергли высказывания об отказе РФ сотрудничать со следствием по МН17 и заявили, что Москва будет содействовать следствию, чтобы была установлена истина о гибели рейса, а реальные виновники произошедшего понесли наказание. Во внешнеполитическом ведомстве РФ также отмечали, что проведенные российскими специалистами экспертизы доказали сфальсифицированность видеоматериалов, на которые опирается Совместная следственная группа.

Кульминация, но что дальше?

Американская газета New York Times пишет, что "долгожданное" заявление ССГ стало "кульминацией расследования" крушения MH17. Газета отмечает, что, несмотря на "кропотливую работу следователей", не так много всего может произойти, объясняя это тем, что "подозреваемые находятся на российской земле и вряд ли ответят на обвинения".
По данным издания Washington Post, заявление об обвинениях "подчеркнуло продолжающуюся напряженность в отношениях между Западной Европой и Россией из-за войны на востоке Украины, которая продолжается уже шестой год и унесла около 13 тысяч жизней". Газета Washington Examiner предлагает США, Австралии и Нидерландам создать совместную группу для поиска и предъявления обвинений подозреваемым, в том числе, потому что эти страны являются союзниками, а американская сторона, к тому же, может использовать специальные возможности для исполнения этой миссии.
Британские СМИ полагают, что команда во главе с Нидерландами, занимающаяся расследованием инцидента проделала "успешную работу" и предоставила "множество доказательств". При этом, по данным Guardian, "российские власти скорее всего не признают результатов (расследования)". Газета отмечает, что, несмотря на непризнание российской стороной, судебное дело все равно будет важным, в первую очередь, для родственников жертв.
Газета Financial Times отмечает, что "если Москва откажется передать подозреваемых, то у международного сообщество практически не будет другого выбора, кроме усиления санкций".
Член Совместной следственной группы Уилберт Полиссен во время заседания по делу о крушении Boeing MH17, которое произошло 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. 19 июня 2019
Вчера, 11:17
Премьер Малайзии назвал выводы следствия по МН17 бездоказательными

Малайзия сомневается

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад назвал последние данные расследования "политически мотивированными", пишут малайзийские издания. "Мы очень расстроены, потому что с самого начала это стало политическим вопросом, заключающимся в том, как обвинить Россию в правонарушении. Они уже сказали, что (виновна - ред.) Россия, до того, как начали расследовать это", - цитирует премьера газета Malay Mail. Премьер отметил, что властям "очень сложно принять это".
Как отмечает газета Star, малайзийский МИД в ответ на новые заявления ССГ по делу о катастрофе напомнил, что "выводы должны быть основанными на доказательствах и не быть политически мотивированными" и призвал все стороны "сотрудничать с процессом, чтобы правда стала известна". Как говорится в заявлении ведомства, Малайзия "привержена тому, чтобы процесс был прозрачным, вызывающим доверие и успешным".
При этом, как отмечает Malay Mail, после новых данных следствия несколько вопросов пока остаются без ответа. В частности, предстанут ли когда-нибудь названные подозреваемые перед судом.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
19 июня, 22:49
В ДНР прокомментировали обвинения следственной группы по МН17

Не конец расследованию

Бельгийские СМИ сообщили, что в расследовании принимали участие судебная полиция Антверпена, Королевская военная академия и Федеральная прокуратура, все они "внесли свой вклад в работу ССГ".
Газета Libre приводит слова сотрудника внешнеполитического ведомства Бельгии, который заявил, что "Бельгия будет и впредь прилагать усилия, чтобы пролить свет на все факты, чтобы гарантировать жертвам и их семьям независимое, честное и прозрачное правосудие".
Бельгийская Soir цитирует МИД Бельгии, который считает, что "установление личностей некоторых подозреваемых еще не завершает расследование".
Обломки самолета Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
19 июня, 18:53
МИД назвал используемые при расследовании MH17 видео сфальсифицированными

Родственники признательны, но погибших не вернуть

Родственники погибших при крушении малайзийского лайнера рады тому, что в расследовании страшной авиакатастрофы появились какие-то подвижки. "Мы ждали пять лет. Мы не переставали молиться о том, чтобы правосудие было на стороне погибших", - цитирует малайзийская газета Star двоюродного брата Аризы Газали, погибшей при крушении самолета.
"Это заняло много времени, но я уверен, что когда доказательства будут представлены в суде, для некоторых семей (погибших) будет важно узнать, что на самом деле произошло", - цитирует австралийская газета Sydney Morning Herald Пола Гарда, потерявшего в авиакатастрофе своих родителей Джил и Роджера.
Молодой человек отметил, что со своей стороны он возложил бы вину на сам конфликт на востоке Украины. "Я думаю, что самолет, возможно, с самого начала не должен был там лететь, и я не верю, что кто-то стремился сбить пассажирский самолет", - сказал он.
Международная следственная группа (JIT), занимающейся крушением рейса МН17 на востоке Украины, объявила промежуточные результаты расследования
19 июня, 17:10
Юрист о действиях следствия по МН17: для специалистов это нехарактерный ходМеждународная следственная группа обвинила в крушении рейса MH17 троих россиян и одного украинца. Доктор юридических наук Дмитрий Лабин в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление следователей.
Как пишут малайзийские СМИ, некоторые прямые родственники погибших при крушении самолета не смогли приехать в Нидерланды, для того, чтобы получить уведомления от следствия о новых данных в расследовании.
Жительница Сиднея Мерин О'Брайен, чей сын Джек погиб при крушении лайнера, смотрела трансляцию пресс-конференции, где следствие объявило о подозреваемых по делу. "Очень тяжело было смотреть на их лица на экране", - сказала она. "С одной стороны, это ничего не меняет, так как мы каждый день живем без Джека, то же и для других людей. Важно ли что правда становится известной? Конечно, важно", - сказала она австралийской корпорации ABC.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа, которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
19 июня, 16:59
Следствие по MH17 не считает данные с радаров ключевыми для дела
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MH17. РасследованиеВ мире
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