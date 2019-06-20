Медведчук назвал долги Украины "подарком" Гройсмана новому правительству

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук считает, что астрономические долги Украины ‒ это "подарок" бывшего и нынешнего украинских премьеров Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана новому правительству страны.
"Астрономические долги (Украины - ред.) ‒ подарок Яценюка ‒ Гройсмана новому правительству", ‒ написал Медведчук на своей странице в Twitter в четверг.
Ранее Гройсман сообщил, что Киев должен погасить 33 миллиарда долларов госдолга в ближайшие пять лет. По его словам, обслуживание госдолга ежегодно обходится Украине в 5% от ВВП. В 2018 году украинское правительство утвердило стратегию управления госдолгом, цель которой снизить уровень долга к ВВП до 49% к концу 2020 года. В минфине Украины отметили, что на погашение и обслуживание внешнего и внутреннего долгов в бюджете Украины на 2019 год предусмотрено 417 миллиардов гривен (почти 15 миллиардов долларов) или почти треть бюджета.
В конце декабря 2018 года депутат Верховной рады, лидер партии "Справедливость" Валентин Наливайченко заявил, что Украина вплотную приблизилась к лидерству в антирейтинге крупнейших должников в мире. Еще один депутат Рады Сергей Левочкин назвал Украину самым бедным государством в Европе по итогам пяти лет.