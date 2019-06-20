Медведчук назвал долги Украины "подарком" Гройсмана новому правительству

Ранее Гройсман сообщил, что Киев должен погасить 33 миллиарда долларов госдолга в ближайшие пять лет. По его словам, обслуживание госдолга ежегодно обходится Украине в 5% от ВВП. В 2018 году украинское правительство утвердило стратегию управления госдолгом, цель которой снизить уровень долга к ВВП до 49% к концу 2020 года. В минфине Украины отметили, что на погашение и обслуживание внешнего и внутреннего долгов в бюджете Украины на 2019 год предусмотрено 417 миллиардов гривен (почти 15 миллиардов долларов) или почти треть бюджета.