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РИА Новости

Медведчук назвал долги Украины "подарком" Гройсмана новому правительству

Вчера, 13:13
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© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук считает, что астрономические долги Украины ‒ это "подарок" бывшего и нынешнего украинских премьеров Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана новому правительству страны.
"Астрономические долги (Украины - ред.) ‒ подарок Яценюка ‒ Гройсмана новому правительству", ‒ написал Медведчук на своей странице в Twitter в четверг.
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук во время встречи с Дмитрием Медведевым. 22 марта 2019
13 мая, 15:26
Медведчук призвал создать на Украине правительство профессионалов
Ранее Гройсман сообщил, что Киев должен погасить 33 миллиарда долларов госдолга в ближайшие пять лет. По его словам, обслуживание госдолга ежегодно обходится Украине в 5% от ВВП. В 2018 году украинское правительство утвердило стратегию управления госдолгом, цель которой снизить уровень долга к ВВП до 49% к концу 2020 года. В минфине Украины отметили, что на погашение и обслуживание внешнего и внутреннего долгов в бюджете Украины на 2019 год предусмотрено 417 миллиардов гривен (почти 15 миллиардов долларов) или почти треть бюджета.
В конце декабря 2018 года депутат Верховной рады, лидер партии "Справедливость" Валентин Наливайченко заявил, что Украина вплотную приблизилась к лидерству в антирейтинге крупнейших должников в мире. Еще один депутат Рады Сергей Левочкин назвал Украину самым бедным государством в Европе по итогам пяти лет.
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Виктор МедведчукВладимир ГройсманУкраинаВ мире
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