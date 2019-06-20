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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Грузии радикалы сорвали заседание Межпарламентской ассамблеи православия

Вчера, 13:12
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© Фото : Parliament of Georgia Оппозиционные депутаты сорвали сессию Межпарламентской ассамблеи православия в Грузии. 20 июня 2019
Оппозиционные депутаты сорвали сессию Межпарламентской ассамблеи православия в Грузии. 20 июня 2019
© Фото : Parliament of Georgia
Оппозиционные депутаты сорвали сессию Межпарламентской ассамблеи православия в Грузии. 20 июня 2019
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Грузинские радикалы сорвали заседание Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), российские парламентарии, участвовавшие в нем, покидают здание, сообщил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.
Утром в зале пленарных заседаний парламента Грузии началась сессия Генассамблеи МАП. Ее открыл Гаврилов, занявший кресло спикера. Это вызвало недовольство присутствующих оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии", которые покинули зал. Заседание было прервано.
Позже здание захватили радикалы.
"Они ворвались в зал, захватили трибуну и мое место. У нас был перерыв, начали искать меня, вырывать документы, поливать водой, взрывать чьи-то флаги, портреты Путина показывать. <...> Это, я так понял, из партии Саакашвили, но я не знаю этих людей. Это была очень некрасивая и порочащая репутацию парламента история в зале с захватом президиума", — сказал Гаврилов РИА Новости по телефону.
На место приехала полиция. По словам Гаврилова, все делегации сейчас находятся в безопасном месте. В ближайшие два часа заседание планируют возобновить, добавил депутат.
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Он также рассказал, что радикалы требовали его выдачи из-за того, что он якобы участвовал в конфликте в Абхазии и Приднестровье, — такую фейковую новость, пояснил Гаврилов, распространили накануне приезда российской делегации. Все обвинения он отверг, заявив, что никогда не участвовал в вооруженных конфликта, а всегда занимался гуманитарной деятельностью — помогал христианам в Косово и Сирии.
"Россию и Грузию объединяют братские православные узы", — подчеркнул депутат, добавив, что сейчас все переговоры по гуманитарным и экономическим вопросам находятся под угрозой срыва.
Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после того, как та 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. С тех пор диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий. При этом российское руководство не раз заявляло, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
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