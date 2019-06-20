Иранский депутат призвал кабмин обратиться в ООН из-за беспилотника США

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости.Член Комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Хешматолла Фалахатпише призвал иранское правительство направить жалобу в ООН в связи с нарушением американским беспилотником иранского воздушного пространства, передает агентство Член Комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Хешматолла Фалахатпише призвал иранское правительство направить жалобу в ООН в связи с нарушением американским беспилотником иранского воздушного пространства, передает агентство Mehr

В заявлении КСИР, опубликованном в четверг утром, сообщается, что американский беспилотник Global Hawk был сбит военно-воздушными силами КСИР в районе Кухе Мубарак в провинции Хормозган у входа в Персидский залив после того, как нарушил воздушное пространство Ирана.

"Вторжение беспилотника США в иранское воздушное пространство – это явное нарушение Устава ООН и национального суверенитета страны", - цитирует агентство Фалахатпише.

По его словам, "этот шаг дополняет предыдущие действия США, связанные с дислоцированием американских ВМС в Персидском заливе и Оманском море".

В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики. США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США "государством - спонсором терроризма".

После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой".