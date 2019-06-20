Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-20T13:35Z
https://ria.ru/20190620/1555737398.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/150001/93/1500019353_0:153:3001:1841_1036x0_80_0_0_a3c725e2a58b22935f82b5ead5cb04eb.jpg
РИА Новости

Иранский депутат призвал кабмин обратиться в ООН из-за беспилотника США

Вчера, 13:35
593
© Фото : public domainАмериканский беспилотник MQ-1 Predator
Американский беспилотник MQ-1 Predator
© Фото : public domain
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости.Член Комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Хешматолла Фалахатпише призвал иранское правительство направить жалобу в ООН в связи с нарушением американским беспилотником иранского воздушного пространства, передает агентство Mehr.
В заявлении КСИР, опубликованном в четверг утром, сообщается, что американский беспилотник Global Hawk был сбит военно-воздушными силами КСИР в районе Кухе Мубарак в провинции Хормозган у входа в Персидский залив после того, как нарушил воздушное пространство Ирана.
"Вторжение беспилотника США в иранское воздушное пространство – это явное нарушение Устава ООН и национального суверенитета страны", - цитирует агентство Фалахатпише.
По его словам, "этот шаг дополняет предыдущие действия США, связанные с дислоцированием американских ВМС в Персидском заливе и Оманском море".
Американский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk
Вчера, 09:56
"Ситуация накаляется". Политолог о сбитом в Иране беспилотнике СШАВ Иране заявили о сбитом разведывательном беспилотнике США. К каким последствиям это может привести, объяснил в эфире радио Sputnik политолог Максим Жаров.
В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики. США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США "государством - спонсором терроризма".
После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой".
Президент США Дональд Трамп заявлял при этом, что надеется избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи также сказал, что Иран не намерен вести войну с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону.
Санкции США против Ирана
9 августа 2018, 16:38
Санкции США против ИранаВашингтон 6 августа возобновил санкции против Тегерана, которые были приостановлены в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Подробнее о мерах, принятых Дональдам Трампом, - в инфографике Ria.ru.
1700001
Обсудить 0
В миреИранСША
Рекомендуем
Мужчина смотрит трансляцию прямой линии с президентом России Владимиром Путиным
Путин рассказал о цели атаки США на Huawei
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Трамп одобрил удары по Ирану, но затем передумал, пишет NYT
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Путин назвал "чушью" обвинения в оккупации Донбасса Россией
Лента
новостей
Музей Исламской революции и Священной обороны в Тегеране
В Иране заявили о сбитом американском беспилотнике
Интерьер офиса ВЭБ.РФ на улице Воздвиженка
ВЭБ подал в Стокгольмский арбитраж иск к Украине
Путин рассказал, как России занять достойное место под солнцем
США и дальше будут сдерживать Россию как конкурента, считает Путин
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил о "большой ошибке" Ирана
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Путин прокомментировал призывы "помириться" с Западом ради снятия санкций
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. 20 июня 2019
Путин сравнил потери России и ЕС от санкций
Виктор Медведчук
Медведчук назвал долги Украины "подарком" Гройсмана новому правительству
Президент США Дональд Трамп на встрече с избирателями в Орландо
В США предложили новый способ снизить "зависимость" Европы от России
Здание Пентагона. Архивное фото
Пентагон опубликовал карту маршрута беспилотника, сбитого Ираном
В Иране заявили об уничтожении американского беспилотника
Сергей Рябков
В МИД прокомментировали сообщения о подготовке США удара по Ирану
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:44МЧС предупредило о жаре до 32 градусов в пятницу в Москве
11:38СМИ: Трамп в послании Ирану заявил, что хочет переговоров, а не войны
11:36Атака на Иран будет иметь международные последствия, заявили в Тегеране
11:34В ходе акций протеста пострадали 240 человек, заявили в Минздраве Грузии
11:33Дагестанские газеты вышли с обложками в поддержку журналиста "Черновика"
11:30В Грузии происходит попытка госпереворота, заявил Гаврилов
11:28"Татнефть" получила претензии от покупателей из-за проблем с "Дружбой"
11:25Рябков: США ведут осознанную линию на обострение обстановки вокруг Ирана
11:22В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев
11:19Ирану передавали предупреждение Трампа об атаке, утверждают СМИ
11:17Путин соболезнует властям Индии в связи с ДТП, в котором погибли дети
11:16Россия предостерегла США от опрометчивых шагов в отношении Ирана
11:12Полиция призвала к сдержанности протестующих в Гонконге
11:12Ученые назвали смертельную опасность долгого рабочего дня
11:12Гитары фронтмена Pink Floyd продали на аукционе за рекордную сумму
11:09Российские ученые выяснили, как можно уничтожить метастазы рака груди
11:04В Самарской области задержали грабителей банка
11:03Джабаров: Грузия должна извиниться за провокацию в адрес депутатов из РФ
11:02В МИД прокомментировали сообщения о подготовке США удара по Ирану
11:01Крымские пограничники сообщили о росте турпотока из Украины
Лента новостейМолния