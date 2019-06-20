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РИА Новости

В ДНР состоялось первое заседание общественной палаты

Вчера, 13:11
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкГлава Донецкой народной республики Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Первое заседание общественной палаты самопровозглашенной Донецкой народной республики состоялось в сессионном зале дома правительства ДНР, передает корреспондент РИА Новости.
"Рад приветствовать вас на первом заседании Общественной палаты Донецкой народной республики. Это значимое событие в общественной и политической жизни нашего государства, очередной этап становления и развития государственной системы Донецкой народной республики", - сказал глава ДНР Денис Пушилин, обращаясь к членам общественной палаты.
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Также Пушилин подчеркнул, что палата займётся обеспечением прямого диалога между гражданами и руководством республики, защитой законных прав и интересов жителей ДНР, общественным контролем законотворческой деятельности и соблюдением принципов демократии, свободы и совести при реализации государственной политики.
На пост председателя общественной палаты был единогласно выбран экс-министр иностранных дел ДНР Александр Кофман.
"Дорогие друзья, я поздравляю вас с началом работы Общественной палаты. И хочу вас заверить: работать придется много, плодотворно и с полной самоотдачей", – сказал Пушилин, обращаясь к членам общественной палаты.
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