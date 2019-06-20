В ДНР состоялось первое заседание общественной палаты

ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Первое заседание общественной палаты самопровозглашенной Донецкой народной республики состоялось в сессионном зале дома правительства ДНР, передает корреспондент РИА Новости.

"Рад приветствовать вас на первом заседании Общественной палаты Донецкой народной республики. Это значимое событие в общественной и политической жизни нашего государства, очередной этап становления и развития государственной системы Донецкой народной республики", - сказал глава ДНР Денис Пушилин, обращаясь к членам общественной палаты.

Также Пушилин подчеркнул, что палата займётся обеспечением прямого диалога между гражданами и руководством республики, защитой законных прав и интересов жителей ДНР, общественным контролем законотворческой деятельности и соблюдением принципов демократии, свободы и совести при реализации государственной политики.

На пост председателя общественной палаты был единогласно выбран экс-министр иностранных дел ДНР Александр Кофман.