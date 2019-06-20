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РИА Новости
Тюменская область

В Тюменской области запустят пилотную информсистему скорой медпомощи

Вчера, 13:08
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГород Тюмень
Город Тюмень
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ТЮМЕНЬ, 20 июн – РИА Новости. Пилотную информационную систему скорой медицинской помощи планируется запустить в Тюменской области с 1 августа текущего года, одна из ее особенностей – мобильное автоматизированное место врача с доступом к данным из электронной медицинской карты пациента, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Система позволит врачам медицинской помощи просматривать электронные карты пациента, которые на сегодняшний день имеют все жители региона, и формировать представление об анамнезе человека еще до приезда "скорой" на место, получить данные о перенесенных заболеваниях и диагнозах", - сказал собеседник агентства.

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, перед регионом стоит важная и сложная задача – повысить продолжительность жизни населения и снизить смертность. Один из путей ее решения – объединение медицинских информационных систем.
"Врач скорой помощи, приезжая на вызов, должен видеть на планшете всю информацию о пациенте, имеющуюся в единой информационной системе: чем человек болел, в каких лечебных учреждениях состоит на учете, какое лечение получает, что ему противопоказано. При этом, в свою очередь, все данные о манипуляциях, проведенных врачом скорой помощи, попадают в амбулаторную карту пациента", – сказал глава региона.
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