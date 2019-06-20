В центре Москвы потушили пожар в художественных мастерских

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Пожарные потушили возгорание в центре Москвы в чердачном помещении, переоборудованном под художественные мастерские, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

Ранее сообщалось, что на улице Шухова, дом 5, произошло возгорание на чердаке, оборудованном под мансарду и приспособленном под художественные мастерские, огонь охватил 50 квадратных метров, в 12.35 мск пожар был локализован.