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РИА Новости

В центре Москвы потушили пожар в художественных мастерских

Вчера, 13:06
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Пожарные потушили возгорание в центре Москвы в чердачном помещении, переоборудованном под художественные мастерские, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Ранее сообщалось, что на улице Шухова, дом 5, произошло возгорание на чердаке, оборудованном под мансарду и приспособленном под художественные мастерские, огонь охватил 50 квадратных метров, в 12.35 мск пожар был локализован.
"...В 12.45 (возгорание - ред.) ликвидировано", - говорится в сообщении МЧС.
Информации о пострадавших не поступало.
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