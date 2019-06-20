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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин отметил необходимость оперативного решения по мусорной реформе

Вчера, 13:05
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. 20 июня 2019
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. 20 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. 20 июня 2019
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Мусорная реформа должна быть решена оперативно, это не тот случай, когда люди должны ждать 20 лет, заявил в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин.
"Люди должны видеть результаты, это не тот случай, когда можно оттягивать на 20 лет. Вот эти результаты как раз люди должны почувствовать сейчас", - сказал Путин.
Он напомнил, что недавно было принято решение предоставить губернаторам право выбирать, кто будет работать на контейнерных площадках - управляющая компания или региональный оператор. "Пусть делают. Только пусть этим занимаются... Много таких вещей. Надеюсь, что нам удастся это сделать, привести в порядок", - сказал глава государства.
Путин также добавил, что в России есть долгосрочная программа по переработке мусора, объем финансирования которой из бюджета составляет более 300 миллиардов рублей.
"У нас такая программа есть, она рассчитана на несколько лет, она предусматривает строительство 200 комплексов по переработке мусора и общий объем финансирования чуть больше 300 миллиардов рублей, примерно одна треть из бюджета, все остальное – это средства, которые должны быть привлечены из бизнеса. Но эти средства из бюджета, они заложены в бюджет, и мы обеспечиваем это финансирование", - сказал Путин.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 12:00
"Прямая линия с Владимиром Путиным"
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