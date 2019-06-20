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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин: в Тихом океане образовались мусорные острова

Вчера, 13:04
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Михаил Климентьев
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Целые острова из мусора величиной со среднюю европейскую страну образовались в Тихом океане, для России это является огромной проблемой, так как такое скопление мусора влияет на климат всей планеты, заявил в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин.
"В Тихом океане целые острова величиной со среднюю европейскую страну образовались... Для нас это огромная проблема", - сказал Путин.
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
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По его словам, такое скопление мусора в океане влияет на климат по всей планете. Президент добавил, что Россия генерирует ежегодно 70 миллионов тонн мусора и пока что в России "на самом деле никто не занимается в промышленном смысле переработкой этих отходов".
"Эта огромная проблема, тем более что полигоны скапливались десятилетиями еще с советских времен. Усугубляется это еще и тем, что у нас общество превратилось в значительной степени в общество потребления", - сказал глава государства.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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