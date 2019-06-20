Путин: в Тихом океане образовались мусорные острова

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Целые острова из мусора величиной со среднюю европейскую страну образовались в Тихом океане, для России это является огромной проблемой, так как такое скопление мусора влияет на климат всей планеты, заявил в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин.

"В Тихом океане целые острова величиной со среднюю европейскую страну образовались... Для нас это огромная проблема", - сказал Путин.

По его словам, такое скопление мусора в океане влияет на климат по всей планете. Президент добавил, что Россия генерирует ежегодно 70 миллионов тонн мусора и пока что в России "на самом деле никто не занимается в промышленном смысле переработкой этих отходов".

"Эта огромная проблема, тем более что полигоны скапливались десятилетиями еще с советских времен. Усугубляется это еще и тем, что у нас общество превратилось в значительной степени в общество потребления", - сказал глава государства.