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РИА Новости

Умер бывший посол СССР в Великобритании

Вчера, 13:03
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© РИА Новости / В. ЧистяковЛеонид Замятин
Леонид Замятин
© РИА Новости / В. Чистяков
Леонид Замятин. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В возрасте 97 лет скончался бывший посол СССР в Великобритании Леонид Замятин, сообщило в четверг министерство иностранных дел России.
"Министерство иностранных дел Российской Федерации с прискорбием сообщает, что 19 июня на девяносто восьмом году жизни скончался выдающийся государственный и общественно-политический деятель СССР, чрезвычайный и полномочный посол в отставке Замятин Леонид Митрофанович, посвятивший себя служению Родине на внешнеполитическом направлении", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Леонид Замятин занимал пост посла СССР в Великобритании в 1986-1991 годах. Родился 9 марта 1922 года в станице Михайловская в Краснодарском крае. В 1944 году Замятин окончил Московский авиационный институт, а позднее в 1946 году - Высшую дипломатическую школу МИД СССР. Работал в системе МИД СССР с 1946 по 1991 год.
Помимо работы на посту поста СССР в Великобритании, Замятин также ранее занимал должность постпреда СССР при МАГАТЭ.
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