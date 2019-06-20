Умер бывший посол СССР в Великобритании

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В возрасте 97 лет скончался бывший посол СССР в Великобритании Леонид Замятин, сообщило в четверг министерство иностранных дел России.

"Министерство иностранных дел Российской Федерации с прискорбием сообщает, что 19 июня на девяносто восьмом году жизни скончался выдающийся государственный и общественно-политический деятель СССР, чрезвычайный и полномочный посол в отставке Замятин Леонид Митрофанович, посвятивший себя служению Родине на внешнеполитическом направлении", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Леонид Замятин занимал пост посла СССР в Великобритании в 1986-1991 годах. Родился 9 марта 1922 года в станице Михайловская в Краснодарском крае. В 1944 году Замятин окончил Московский авиационный институт, а позднее в 1946 году - Высшую дипломатическую школу МИД СССР. Работал в системе МИД СССР с 1946 по 1991 год.