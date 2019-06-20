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РИА Новости

Немецкие политики получают угрозы убийством, сообщили СМИ

Вчера, 13:00
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© AFP 2019 / dpa / Oliver BergПолицейские автомобили в Германии
Полицейские автомобили в Германии
© AFP 2019 / dpa / Oliver Berg
Полицейские автомобили в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Несколько немецких политиков получили письма, в которых им угрожают убийством, сообщает издание Koelner Stadt Anzeiger. В их числе оказались и главы городов Кельн и Альтен — Генриетте Рекер и Андреас Хольштайн.
По сведениям издания, автор анонимных электронных писем, адресованных Рекер и Хольштайну, угрожает "казнить" их и других политиков в 2020 году, если до конца августа ему не перечислят 100 миллионов евро в биткоинах, и предупреждает о "чистках", которые начались с убийства главы города Кассель Вальтера Любке.
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И на Рекер, и на Хольштайна уже нападали ранее. Как напоминает Bild, в октябре 2015 года во время избирательной кампании на Рекер напал с ножом правый экстремист Френк С., который нанес ей тяжелые ранения. Хольштайна ранили в шею в ноябре 2017-го, следователи исходили из того, что у злоумышленника были политические мотивы.
Письмо, полученное Рекер, передали в правоохранительные органы. Расследованием занимается земельное управление уголовной полиции в Берлине.
Bild сообщает и о других угрозах: так, в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания во время одного из обысков полицейские обнаружили список с именами 29 человек, в том числе муниципальных политиков, некоторым из которых также угрожали убийством.
Главу правительства города Касселя Вальтера Любке застрелили в его собственном саду в начале июня. На этой неделе Генпрокуратура Германии сообщила об аресте подозреваемого: 45-летнего Штефана Э. Следователи полагают, что убийство носит политический характер, а мотивом стали правоэкстремистские воззрения подозреваемого.
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