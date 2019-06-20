Немецкие политики получают угрозы убийством, сообщили СМИ

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Несколько немецких политиков получили письма, в которых им угрожают убийством, сообщает издание Несколько немецких политиков получили письма, в которых им угрожают убийством, сообщает издание Koelner Stadt Anzeiger . В их числе оказались и главы городов Кельн и Альтен — Генриетте Рекер и Андреас Хольштайн.

По сведениям издания, автор анонимных электронных писем, адресованных Рекер и Хольштайну, угрожает "казнить" их и других политиков в 2020 году, если до конца августа ему не перечислят 100 миллионов евро в биткоинах, и предупреждает о "чистках", которые начались с убийства главы города Кассель Вальтера Любке.

И на Рекер, и на Хольштайна уже нападали ранее. Как напоминает Bild , в октябре 2015 года во время избирательной кампании на Рекер напал с ножом правый экстремист Френк С., который нанес ей тяжелые ранения. Хольштайна ранили в шею в ноябре 2017-го, следователи исходили из того, что у злоумышленника были политические мотивы.

Письмо, полученное Рекер, передали в правоохранительные органы. Расследованием занимается земельное управление уголовной полиции в Берлине.

Bild сообщает и о других угрозах: так, в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания во время одного из обысков полицейские обнаружили список с именами 29 человек, в том числе муниципальных политиков, некоторым из которых также угрожали убийством.