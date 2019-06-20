Министры знают о персональной ответственности за нацпроекты, заявил Путин

"Что касается персональной ответственности - да. Я сказал это, не помню, камеры работали, было это в средствах массовой информации, нет, но все знают, все коллеги знают, что персональная ответственность, она в данной работе необходима, она на плечах каждого коллеги, который отвечает за то или иное направление", - сказал Путин, отвечая на вопрос, предусмотрена ли персональная ответственность министров за невыполнения нацпроектов, которые они курируют.