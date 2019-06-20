В Москве локализовали пожар в художественных мастерских

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар, который произошел в художественных мастерских в центре Москвы, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РФ.
Ранее стало известно, что чердачное помещение, переоборудованное под художественные мастерские, загорелось в центре Москвы на площади 50 квадратных метров
"Принятыми мерами возгорание на чердаке жилого дома локализовано в 12.35. Из здания было выведено 10 человек", - говорится в сообщении в Twitter.
Информации о пострадавших не поступало.