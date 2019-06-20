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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Грузинский политик призвал делегатов Ассамблеи православия покинуть страну

Вчера, 12:57
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П/к по итогам XXI Всемирного русского народного собора
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ТБИЛИСИ, 20 июн – РИА Новости. Лидер правящей партии "Грузинская мечта" Арчил Талаквадзе считает, что в парламенте Грузии нет места для российских депутатов, прибывшие на сессию Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия делегаты из РФ должны покинуть страну.
В Тбилиси находятся российские делегаты во главе с президентом Межпарламентской ассоциации православия Сергеем Гавриловым, они участвуют на сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Утренняя сессия МАП состоялась в четверг в зале пленарных заседаний парламента. Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы парламента Грузии. Это вызвало недовольство присутствующих оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии". Оппозиционеры покинули зал, заседание было прервано.
Сейчас во дворе здания парламента в Тбилиси проходит акция оппозиционеров, выступающих против присутствия российских депутатов в Грузии. На месте находится полиция.
"В парламенте Грузии нет места для российских депутатов! Эта конференция должна быть незамедлительно прервана и члены Думы должны покинуть страну",- написал Талаквадзе в Facebook.
Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
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Протесты в ГрузииРелигия и мировоззрениерелигия
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