Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-20T12:55Z
https://ria.ru/20190620/1555736158.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Ростовская область

Реализация проекта "Обход города Аксай" вошла в активную фазу

Вчера, 12:55
316
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июн - РИА Новости. Реализация проекта по реконструкции участка автомобильной дороги М-4 "Дон" со строительством обхода города Аксай в Ростовской области вошла в активную фазу, сообщил журналистам губернатор Василий Голубев перед совещанием по данной теме.
Ранее Голубев и председатель правления госкомпании "Российские автомобильные дороги" Вячеслав Петушенко совершили облет территории, на которой ведутся работы.
"Наше партнерство с Росавтодором позволяет говорить, что мы начали активную фазу реализации (проекта)", - сказал Голубев. Он отметил, что в этом они убедились, осмотрев маршрут, по которому будет проходить дорога, развязки и съезды.
"Я удовлетворен тем, что мы сегодня понимаем важность этой дороги не только для Ростовской области. Тот пассажиро- и грузопоток, который сегодня складывается, особенно в начале активного летнего сезона, подтверждает, что мы должны ускоряться, находить совместные решения, позволяющие нам этот объект сдать", - отметил губернатор.
Вид на Ростов-на Дону
5 июня, 12:52
Ростовская область заключит контракты по всем объектам нацпроекта БКАД
По словам Петушенко, данный проект один из самых грандиозных инфраструктурных проектов в России в ближайшие два-три года. Предполагаемый объем инвестиций - порядка 100 миллиардов рублей. "В этом году мы разыграли первые конкурсные процедуры на строительство участка от 24 до 36 километра... уже идет строительство ускоренными темпами", - сказал он.
Конкурсные процедуры по следующему участку с 36 по 72 километр планируется также объявить в текущем году, чтобы в 2020 году начать строительство искусственного сооружения через реку Дон и 35 километров дороги. Завершить проект планируется в 2022 году.
Реализация проекта "Обход города Аксай" началась в Ростовской области в феврале 2018 года. Проект призван вывести трафик из города и улучшить транспортную обстановку на юге страны. Сообщалось, что проект будет реализован на принципах государственно-частного партнерства.
Протяженность участка составит около 65 километров, в том числе новая дорога по обходу города Аксай – 35,2 километра. Автомагистраль класса 1-А позволит водителям двигаться со скоростью 130 километров в час. При строительстве обхода будут возведены мосты через реки Дон и Аксай, путепроводы, транспортные развязки и надземные пешеходные переходы. Также будут реконструированы два существующих участка М-4.
Купюры американских долларов и монета с гербом Российской Федерации
12 апреля, 14:35
Ростовская область планирует нарастить агроэкспорт до $7,7 миллиардов
000000
Обсудить 0
Ростовская областьРостовская областьЭкономика
Рекомендуем
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Путин рассказал об объеме экспорта сельхозпродукции
РИА
Новости
"Энел Россия" подписала соглашение о продаже Рефтинской ГРЭС "дочке" СГК
В КЧР началось строительство двух малых ГЭС на реке Кубань
В КЧР началось строительство двух малых ГЭС на реке Кубань
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин вновь ответил на вопрос о строительстве моста через реку Лена
Лента
новостей
Казино Tigre de Cristal в игорной зоне Приморье в бухте Муравьиная в 50 км от Владивостока. Архивное фото
В игорной зоне "Приморье" к осени 2020 года построят казино "Империал"
Стенд национального института развития ВЭБ.РФ
ВЭБ подал в Стокгольмский арбитраж иск к Украине
Саломе Зурабишвили. Архивное фото
Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов
Американский военный стоит рядом с зенитно-ракетным комплексом Patriot на военной базе в Мораге, Польша
Грядет битва США и Европы из-за советского оружия
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Путин рассказал, каким может стать экспорт сельхозпродукции к 2024 году
Свежий лосось
В подмосковном округе Солнечногорск создадут рыбоводный комплекс
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
В Дании ответили на претензии "Газпрома по "Северному потоку — 2"
В МИД Абхазии прокомментировали события в парламенте Грузии
Пилотируемый транспортный космический корабль CST 100 Starliner, разрабатываемый компанией Boeing. Архивное фото
В "Роскосмосе" считают разговоры о безопасности Starliner преждевременными
Фрагменты труб для строительства газопровода Северный поток-2 в окрестностях города Любмин. Архивное фото
США опоздали с попытками помешать "Северному потоку — 2", считает инвестор
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:11В Приамурье проверят, как депутат заксобрания за год заработал три копейки
12:10Треть жителей Камбоджи оказалась заражена паразитическим червем
12:04Белорусский участок "Дружбы" планируют очистить от к середине августа
11:58На петербургском пляже произошла массовая драка
11:58"Партия мира" в Грузии сдает позиции под натиском радикалов, заявил Косачев
11:56Россия и Huawei обсудят возможность использования компанией российской ОС
11:54Косатки из "китовой тюрьмы" хорошо перенесли дорогу до Хабаровска
11:54Семья Осиповой заявила, что сталкивается с угрозами со стороны властей США
11:53Белоруссия начала вытеснение "грязной" нефти из трубопровода Унеча – Полоцк
11:49В Иране назвали инцидент с беспилотником США попыткой давления
11:46В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ГАИ
11:46Суд в Киеве позволил Саакашвили участвовать в выборах в Раду
11:44МЧС предупредило о жаре до 32 градусов в пятницу в Москве
11:38СМИ: Трамп в послании Ирану заявил, что хочет переговоров, а не войны
11:36Атака на Иран будет иметь международные последствия, заявили в Тегеране
11:34Во время митинга в Тбилиси пострадали 240 человек
11:33Дагестанские газеты вышли с обложками в поддержку журналиста "Черновика"
11:30В Грузии происходит попытка госпереворота, заявил Гаврилов
11:28"Татнефть" получила претензии от покупателей из-за проблем с "Дружбой"
11:25Рябков: США ведут осознанную линию на обострение обстановки вокруг Ирана
Лента новостейМолния