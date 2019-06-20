Реализация проекта "Обход города Аксай" вошла в активную фазу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июн - РИА Новости. Реализация проекта по реконструкции участка автомобильной дороги М-4 "Дон" со строительством обхода города Аксай в Ростовской области вошла в активную фазу, сообщил журналистам губернатор Василий Голубев перед совещанием по данной теме.

Ранее Голубев и председатель правления госкомпании "Российские автомобильные дороги" Вячеслав Петушенко совершили облет территории, на которой ведутся работы.

"Наше партнерство с Росавтодором позволяет говорить, что мы начали активную фазу реализации (проекта)", - сказал Голубев. Он отметил, что в этом они убедились, осмотрев маршрут, по которому будет проходить дорога, развязки и съезды.

"Я удовлетворен тем, что мы сегодня понимаем важность этой дороги не только для Ростовской области. Тот пассажиро- и грузопоток, который сегодня складывается, особенно в начале активного летнего сезона, подтверждает, что мы должны ускоряться, находить совместные решения, позволяющие нам этот объект сдать", - отметил губернатор.

По словам Петушенко, данный проект один из самых грандиозных инфраструктурных проектов в России в ближайшие два-три года. Предполагаемый объем инвестиций - порядка 100 миллиардов рублей. "В этом году мы разыграли первые конкурсные процедуры на строительство участка от 24 до 36 километра... уже идет строительство ускоренными темпами", - сказал он.

Конкурсные процедуры по следующему участку с 36 по 72 километр планируется также объявить в текущем году, чтобы в 2020 году начать строительство искусственного сооружения через реку Дон и 35 километров дороги. Завершить проект планируется в 2022 году.

Реализация проекта "Обход города Аксай" началась в Ростовской области в феврале 2018 года. Проект призван вывести трафик из города и улучшить транспортную обстановку на юге страны. Сообщалось, что проект будет реализован на принципах государственно-частного партнерства.