Путин рассказал о проблемах с доставкой лекарств людям

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Проверка в Саратовской области выявила, что склады завалены лекарствами, которые не поступают к потребителям, о чем заявил в четверг президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.
"Во многих субъектах Российской Федерации не вовремя организуются соответствующие процедуры по покупке. Нет достаточно хорошо налаженной системы информации даже в рамках одного региона. Вот Смоленская область, сейчас Вероника Игоревна (глава Минздрава - Скворцова - ред.) скажет, она мне буквально два дня назад докладывала об этом. Значит, Смоленская область, могу ошибиться сейчас, она скажет, проверили. Что получилось и что мы увидели - склады завалены лекарствами, а до потребителя не поступают", - сказал Путин.
Позднее в ходе прямого эфира глава федерального Минздрава Вероника Скворцова уточнила, что проверка происходила в Саратовской области.
Вчера, 12:00"Прямая линия с Владимиром Путиным"