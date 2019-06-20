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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин рассказал о проблемах с доставкой лекарств людям

Вчера, 12:54
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Проверка в Саратовской области выявила, что склады завалены лекарствами, которые не поступают к потребителям, о чем заявил в четверг президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.
"Во многих субъектах Российской Федерации не вовремя организуются соответствующие процедуры по покупке. Нет достаточно хорошо налаженной системы информации даже в рамках одного региона. Вот Смоленская область, сейчас Вероника Игоревна (глава Минздрава - Скворцова - ред.) скажет, она мне буквально два дня назад докладывала об этом. Значит, Смоленская область, могу ошибиться сейчас, она скажет, проверили. Что получилось и что мы увидели - склады завалены лекарствами, а до потребителя не поступают", - сказал Путин.
Позднее в ходе прямого эфира глава федерального Минздрава Вероника Скворцова уточнила, что проверка происходила в Саратовской области.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 12:00
"Прямая линия с Владимиром Путиным"
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Прямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинСмоленская областьОбщество
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