Путин рассказал о проблемах с доставкой лекарств людям

"Во многих субъектах Российской Федерации не вовремя организуются соответствующие процедуры по покупке. Нет достаточно хорошо налаженной системы информации даже в рамках одного региона. Вот Смоленская область, сейчас Вероника Игоревна (глава Минздрава - Скворцова - ред.) скажет, она мне буквально два дня назад докладывала об этом. Значит, Смоленская область, могу ошибиться сейчас, она скажет, проверили. Что получилось и что мы увидели - склады завалены лекарствами, а до потребителя не поступают", - сказал Путин.