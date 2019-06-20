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РИА Новости

Глава "Автодора" поддержал штрафы за неоплаченный проезд по платным дорогам

Вчера, 12:45
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонтрольно-пропускной пункт платном участке автомобильной дороги М-4 "Дон" в Московской области
Контрольно-пропускной пункт платном участке автомобильной дороги М-4 Дон в Московской области
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Контрольно-пропускной пункт платном участке автомобильной дороги М-4 "Дон" в Московской области. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Неоплаченный проезд за пользование платными дорогами должен штрафоваться в полной мере, заявил РИА Новости председатель правления государственной компании "Российские автомобильные дороги" Вячеслав Петушенко.
Правительство РФ предлагает вести штраф в размере 2,5 тысячи рублей для автомобилистов, не оплачивающих проезд по платным дорогам, пишет официальное издание Федерального собрания "Парламентская газета". По данным газеты, в кабмине планируют штрафовать водителей, используя систему free-flow - систему свободного потока движения (без шлагбаумов) на платных трассах, предполагающую бесконтактную оплату проезда, которая должна сделать платные дороги свободнее.
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"Каждая услуга стоит определенных ресурсов, денег. А те, кто не оплачивает, тот сознательно идет на нарушение норм и правил. Поэтому сознательное нарушение должны адекватно государственные структуры оценивать. Я это категорически поддерживаю", - сказал Петрушенко.
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