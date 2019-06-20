Глава "Автодора" поддержал штрафы за неоплаченный проезд по платным дорогам

Правительство РФ предлагает вести штраф в размере 2,5 тысячи рублей для автомобилистов, не оплачивающих проезд по платным дорогам, пишет официальное издание Федерального собрания "Парламентская газета". По данным газеты, в кабмине планируют штрафовать водителей, используя систему free-flow - систему свободного потока движения (без шлагбаумов) на платных трассах, предполагающую бесконтактную оплату проезда, которая должна сделать платные дороги свободнее.

"Каждая услуга стоит определенных ресурсов, денег. А те, кто не оплачивает, тот сознательно идет на нарушение норм и правил. Поэтому сознательное нарушение должны адекватно государственные структуры оценивать. Я это категорически поддерживаю", - сказал Петрушенко.