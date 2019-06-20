Путин назвал три основные проблемы здравоохранения в России

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Три основных проблемы здравоохранения в России - это доступность первичного звена, дефицит кадров и лекарственное обеспечение, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

"Какие основные вопросы, которые мы должны решать, на что мы должны обратить внимание? Первое - это доступность первичного звена здравоохранения. Второе - это специалисты и дефицит специалистов по конкретным направлениям. Третье - лекарственное обеспечение. Вот три основные проблемы. Их много вообще, но три я считаю основными", - сказал глава государства.

По словам российского лидера, доступность первичного звена здравоохранения сократилась в 17 регионах РФ, причем это, в том числе "достаточно благополучные регионы", которые возглавляют "очень опытные" лидеры. Так, Путин сообщил, что в Краснодарском крае произошло сокращение доступности первичного звена на 25%, значительное сокращение также наблюдается в Чеченской республике.

"Я прошу министра здравоохранения на это обратить внимание", - заключил президент РФ.

Путин добавил, что количество фельдшерско-акушерских пунктов по стране сократилось на 2%, а количество амбулаторной сети в целом по стране выросло на 26%. Он подчеркнул, что в ближайшее время планируется строительство 390 новых пунктов и ремонт 1,2 тысячи имеющихся. Также в малых населённых пунктах развивается мобильная медицинская помощь: созданы 3,8 тысячи бригад, и в ближайшие три года планируется еще запустить работу примерно 1,2 тысячи таких бригад.

Президент РФ уточнил, что необходимо продолжать развивать системы поддержки докторов и фельдшеров на селе. Он напомнил, что на данный момент в рамках программы "Земский доктор" врачам, переезжающим на работу в сельскую местность, из федерального бюджета предусмотрена единоразовая выплата в размере миллиона рублей, а фельдшерам - в размере 500 тысяч рублей. При этом, по словам Путина, региональные и местные власти должны взять на себя решение проблемы жилья медицинского персонала.

Говоря о проблеме дефицита кадров, Путин отметил, что один из путей решения вопроса - это повышение уровня заработной платы.