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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин назвал три основные проблемы здравоохранения в России

Вчера, 12:44
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин, корреспондент ВГТРК Павел Зарубин и корреспондент Первого канала Елена Винник (слева направо) во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин, корреспондент ВГТРК Павел Зарубин и корреспондент Первого канала Елена Винник (слева направо) во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Три основных проблемы здравоохранения в России - это доступность первичного звена, дефицит кадров и лекарственное обеспечение, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.
"Какие основные вопросы, которые мы должны решать, на что мы должны обратить внимание? Первое - это доступность первичного звена здравоохранения. Второе - это специалисты и дефицит специалистов по конкретным направлениям. Третье - лекарственное обеспечение. Вот три основные проблемы. Их много вообще, но три я считаю основными", - сказал глава государства.
По словам российского лидера, доступность первичного звена здравоохранения сократилась в 17 регионах РФ, причем это, в том числе "достаточно благополучные регионы", которые возглавляют "очень опытные" лидеры. Так, Путин сообщил, что в Краснодарском крае произошло сокращение доступности первичного звена на 25%, значительное сокращение также наблюдается в Чеченской республике.
"Я прошу министра здравоохранения на это обратить внимание", - заключил президент РФ.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпинем и президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой на полях саммита ШОС
Вчера, 12:56
Путин заявил, что здравоохранение в России развивается
Путин добавил, что количество фельдшерско-акушерских пунктов по стране сократилось на 2%, а количество амбулаторной сети в целом по стране выросло на 26%. Он подчеркнул, что в ближайшее время планируется строительство 390 новых пунктов и ремонт 1,2 тысячи имеющихся. Также в малых населённых пунктах развивается мобильная медицинская помощь: созданы 3,8 тысячи бригад, и в ближайшие три года планируется еще запустить работу примерно 1,2 тысячи таких бригад.
Президент РФ уточнил, что необходимо продолжать развивать системы поддержки докторов и фельдшеров на селе. Он напомнил, что на данный момент в рамках программы "Земский доктор" врачам, переезжающим на работу в сельскую местность, из федерального бюджета предусмотрена единоразовая выплата в размере миллиона рублей, а фельдшерам - в размере 500 тысяч рублей. При этом, по словам Путина, региональные и местные власти должны взять на себя решение проблемы жилья медицинского персонала.
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 12:54
Путин рассказал о проблемах с доставкой лекарств людям
Говоря о проблеме дефицита кадров, Путин отметил, что один из путей решения вопроса - это повышение уровня заработной платы.
При этом российский лидер заявил, что, несмотря на низкий уровень заработной платы медработников во многих регионах РФ, в целом по стране зарплаты в сфере растут. Так, у врачей в этом году заработная плата выросла на 5% и в целом по стране близка к 77 тысячам рублей. Что касается среднего медицинского персонала - размер зарплат вырос до 3,5% и составляет порядка 32 тысяч рублей по стране. У младшего медперсонала, по словам Путина, рост зарплат составил 3,9%, размер зарплаты составляет около 35 тысяч в среднем по стране.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 12:00
"Прямая линия с Владимиром Путиным"
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Прямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинРоссияОбщество
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