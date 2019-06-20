В московском метро начали раздавать питьевую воду

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Питьевую воду начали раздавать на станциях московского метрополитена из-за жары, сообщает пресс-служба столичной подземки.
Про прогнозам синоптиков, в четверг в столичном регионе установится 30-градусная жара. В Москве ожидается до плюс 29-31, по области - до 27-32 градусов тепла. Как сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, температура приблизится к рекорду дня 1956 года, когда в столице столбики термометров показывали плюс 31,1 градуса.
"А в Москве снова жарко. Раздаем питьевую воду на станциях МЦК "Окружная", "Стрешнево", "Панфиловская", "Автозаводская" и на всех наземных станциях мосметро", - говорится в сообщении пресс-службы в Twitter.