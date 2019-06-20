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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

В Молдавии остановили процесс приватизации госимущества

Вчера, 12:40
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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КИШИНЕВ, 20 июн — РИА Новости. Премьер Молдавии Майя Санду на заседании кабмина в четверг сообщила, что было решено временно приостановить процесс приватизации государственного имущества.
"Коллеги из Агентства (публичной собственности - ред.) призывают остановить процесс приватизации, мы вернемся к нему после того, как расследуем то, что произошло за последние несколько месяцев в Агентстве. Недавно в парламенте была создана комиссия по расследованию, поэтому я прошу моих коллег в правительстве оказать поддержку коллегам из парламента", — заявила Санду на заседании правительства.
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При этом в четверг глава Агентства публичной собственности Владимир Балдович, назначенный на эту должность в мае 2018 года, был уволен на основании его заявления об отставке.
Ранее Санду выступила с заявлением о том, что многие процессы приватизации в стране проходили с нарушениями и под давлением. В связи с этим парламент Молдавии в понедельник создал комиссию, которая займется проверкой приватизации госимущества. Депутаты должны будут изучить процесс проведения всех сделок, начиная с 2013 года.
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Политический кризис в МолдавииМолдавияВ мире
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