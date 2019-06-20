В Молдавии остановили процесс приватизации госимущества

КИШИНЕВ, 20 июн — РИА Новости. Премьер Молдавии Майя Санду на заседании кабмина в четверг сообщила, что было решено временно приостановить процесс приватизации государственного имущества.

"Коллеги из Агентства (публичной собственности - ред.) призывают остановить процесс приватизации, мы вернемся к нему после того, как расследуем то, что произошло за последние несколько месяцев в Агентстве. Недавно в парламенте была создана комиссия по расследованию, поэтому я прошу моих коллег в правительстве оказать поддержку коллегам из парламента", — заявила Санду на заседании правительства.

При этом в четверг глава Агентства публичной собственности Владимир Балдович, назначенный на эту должность в мае 2018 года, был уволен на основании его заявления об отставке.