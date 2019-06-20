Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан обратился к Трампу в Мосгорсуде

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан обратился за помощью к США, Канаде, Великобритании и Ирландии, передает корреспондент РИА Новости.

"Я прошу глав правительств, власти — Оттаву, Дублин, Лондон и Вашингтон — оказать помощь, выразить публичную поддержку. Мистер президент (Дональд Трамп. — Прим. ред.), мы не можем сделать Америку великой, если вы не можете защитить своих граждан по всему миру", — заявил Уилан на заседание в Мосгорсуде.

Уилан также отметил, что после его недавних заявлений о плохих условиях содержания сотрудники СИЗО стали относиться к нему внимательнее и дружелюбнее. Сам факт своего нахождения под стражей он назвал "абсурдным политическим похищением".

Дело Уилана

Пола Уилана, гражданина США, Канады, Великобритании и Ирландии, задержали в Москве в конце декабря — как сообщала ФСБ, при "проведении шпионской акции". Ему грозит от десяти до 20 лет колонии.

Фабула дела не раскрывается из-за секретности. Известно только, что Уилан с 2007 года регулярно бывал в России. По словам его брата, Пол — бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу друга.