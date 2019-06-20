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РИА Новости

Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан обратился к Трампу в Мосгорсуде

Вчера, 12:40
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан в суде
Гражданин США Пол Уилан в суде
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан обратился за помощью к США, Канаде, Великобритании и Ирландии, передает корреспондент РИА Новости.

"Я прошу глав правительств, власти — Оттаву, Дублин, Лондон и Вашингтон — оказать помощь, выразить публичную поддержку. Мистер президент (Дональд Трамп. — Прим. ред.), мы не можем сделать Америку великой, если вы не можете защитить своих граждан по всему миру", — заявил Уилан на заседание в Мосгорсуде.

Уилан также отметил, что после его недавних заявлений о плохих условиях содержания сотрудники СИЗО стали относиться к нему внимательнее и дружелюбнее. Сам факт своего нахождения под стражей он назвал "абсурдным политическим похищением".

Дело Уилана

Пола Уилана, гражданина США, Канады, Великобритании и Ирландии, задержали в Москве в конце декабря — как сообщала ФСБ, при "проведении шпионской акции". Ему грозит от десяти до 20 лет колонии.
Гражданин США Пол Уилан
13 июня, 14:12
В ОНК рассказали, чем занимается в СИЗО обвиняемый в шпионаже Пол Уилан
Фабула дела не раскрывается из-за секретности. Известно только, что Уилан с 2007 года регулярно бывал в России. По словам его брата, Пол — бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу друга.
В мае Лефортовский суд продлил ему арест еще на три месяца. Двадцатого июня Мосгорсуд отклонил жалобу на продление Уилану ареста до 5 августа.
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Пол УиланДональд ТрампМосковский городской судПроисшествия
Популярные комментарии
что-то на российских граждан, арестованных америкой за подозрение в планированиии нехороших дел, внимания не обращают. А если Россия арестовывает с поличным сразу "ПОМОГИТЕ"????
20 июня, 13:16
Павел
630001
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