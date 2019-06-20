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РИА Новости

СК подготовил закон о введении в УК новых статей о врачебных ошибках

Вчера, 12:36
8144
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Следственный комитет подготовил законопроект о введении в уголовный кодекс новых статей о врачебных ошибках.
Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Психиатр вместо реанимации. Школьница умерла из-за врачебной ошибки
12 апреля, 17:53
Психиатр вместо реанимации. Школьница умерла из-за врачебной ошибки15-летняя Ангелина умерла от сердечной недостаточности в психиатрической больнице, куда она поступила с диагнозом "тяжелая депрессия". Несколько месяцев врачи не могли разобраться в анализах девочки, но то, как отнеслись к Ангелине в это время, повергает в шок.
СК и представители Национальной медицинской палаты предложили ввести новые статьи для верной квалификации врачебных ошибок. Одна из них — 124.1, "Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)". Также предлагается ввести статью 124.2 — "Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи" и изложить в новой редакции статью 235 "Незаконное осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности".
Согласно законопроекту, за ненадлежащее оказание медицинской помощи максимальное наказание составит до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Такое наказание предусмотрено, если ошибка повлекла по неосторожности смерть двух или более лиц.
Здание Следственного комитета России. Архивное фото
26 октября 2018, 19:04
Спецотдел в СК будет проводить экспертизы по делам о врачебных ошибках
За сокрытие ненадлежащего оказания медицинской помощи предлагается штрафовать на сумму до 300 тысяч рублей или наказывать лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.
Ответственность по статье 235 предлагается утяжелить и сделать максимальным наказанием по первой части статьи — лишение свободы до четырех лет, по второй части, если деяние повлекло смерть человека, — до 5 лет. Кроме того, в статью добавили часть третью: если ошибка привела к смерти двух или более лиц, то максимальное наказание составит до семи лет лишения свободы.
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РоссияОбщество
Популярные комментарии
Я как понимаю врачей станет еще меньше.
20 июня, 13:40
ИИИван Иванов
2201016
У вас родственники не умирали из-за неверного диагноза по причине некомпетентности или халатности врача? У меня умер. Зато врач продолжает работать, как ни в чем не бывало. И не только родственник, еще один человек знакомый от внутреннего кровотечения после аварии погиб. Два дня валялся в больнице, жаловался на боли, а ему врачи - да у вас только поверхностные травмы. выздоровеете.
20 июня, 13:48
Артур П.
800104
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