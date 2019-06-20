СК подготовил закон о введении в УК новых статей о врачебных ошибках

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Следственный комитет подготовил законопроект о введении в уголовный кодекс новых статей о врачебных ошибках.

Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

СК и представители Национальной медицинской палаты предложили ввести новые статьи для верной квалификации врачебных ошибок. Одна из них — 124.1, "Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)". Также предлагается ввести статью 124.2 — "Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи" и изложить в новой редакции статью 235 "Незаконное осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности".

Согласно законопроекту, за ненадлежащее оказание медицинской помощи максимальное наказание составит до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Такое наказание предусмотрено, если ошибка повлекла по неосторожности смерть двух или более лиц.

За сокрытие ненадлежащего оказания медицинской помощи предлагается штрафовать на сумму до 300 тысяч рублей или наказывать лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.