СК подготовил закон о введении в УК новых статей о врачебных ошибках

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Следственный комитет подготовил законопроект о введении в уголовный кодекс новых статей о врачебных ошибках.
Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
12 апреля, 17:53Психиатр вместо реанимации. Школьница умерла из-за врачебной ошибки15-летняя Ангелина умерла от сердечной недостаточности в психиатрической больнице, куда она поступила с диагнозом "тяжелая депрессия". Несколько месяцев врачи не могли разобраться в анализах девочки, но то, как отнеслись к Ангелине в это время, повергает в шок.
СК и представители Национальной медицинской палаты предложили ввести новые статьи для верной квалификации врачебных ошибок. Одна из них — 124.1, "Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)". Также предлагается ввести статью 124.2 — "Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи" и изложить в новой редакции статью 235 "Незаконное осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности".
Согласно законопроекту, за ненадлежащее оказание медицинской помощи максимальное наказание составит до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Такое наказание предусмотрено, если ошибка повлекла по неосторожности смерть двух или более лиц.
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За сокрытие ненадлежащего оказания медицинской помощи предлагается штрафовать на сумму до 300 тысяч рублей или наказывать лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.
Ответственность по статье 235 предлагается утяжелить и сделать максимальным наказанием по первой части статьи — лишение свободы до четырех лет, по второй части, если деяние повлекло смерть человека, — до 5 лет. Кроме того, в статью добавили часть третью: если ошибка привела к смерти двух или более лиц, то максимальное наказание составит до семи лет лишения свободы.