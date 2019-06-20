Презентация книги "Слово как оружие" к 50-летию со дня рождения О. Бузины

Участники:
- мать Олеся Бузины Валентина БУЗИНА;
- сопредседатель Зиновьевского клуба Ольга ЗИНОВЬЕВА;
- экс-премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ;
- президент Международной славянской академии Сергей БАБУРИН;
- заместитель председателя Комитета по культуре ГД РФ Сергей ШАРГУНОВ;
- член Комитета по международным делам ГД РФ Сергей ЖЕЛЕЗНЯК,
- журналист, редактор-составитель книги "Слово как оружие" Елена ВАВИЛОВА;
- генеральный директор Института ЕАЭС, сокоординатор Международного конкурса им. О. Бузины Владимир ЛЕПЕХИН;
- председатель Союза политэмигрантов Украины Лариса ШЕСЛЕР;
- директор Института русского зарубежья Сергей ПАНТЕЛЕЕВ;
- поэт, журналист Петр АКАЕМОВ;
- председатель Совета землячеств Украины в Москве Николай ЛЯХ;
- боец ММА, депутат Красногорского городского округа Московской области Джефф МОНСОН.
В презентации также примут участие известные российские и зарубежные журналисты, публицисты и политологи. По окончании встречи участников ждет небольшой концерт в исполнении российской певицы Юлии Чичериной и российско-украинского музыканта и исполнителя песен Джанго.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- мать Олеся Бузины Валентина БУЗИНА;
- сопредседатель Зиновьевского клуба Ольга ЗИНОВЬЕВА;
- экс-премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ;
- президент Международной славянской академии Сергей БАБУРИН;
- заместитель председателя Комитета по культуре ГД РФ Сергей ШАРГУНОВ;
- член Комитета по международным делам ГД РФ Сергей ЖЕЛЕЗНЯК,
- журналист, редактор-составитель книги "Слово как оружие" Елена ВАВИЛОВА;
- генеральный директор Института ЕАЭС, сокоординатор Международного конкурса им. О. Бузины Владимир ЛЕПЕХИН;
- председатель Союза политэмигрантов Украины Лариса ШЕСЛЕР;
- директор Института русского зарубежья Сергей ПАНТЕЛЕЕВ;
- поэт, журналист Петр АКАЕМОВ;
- председатель Совета землячеств Украины в Москве Николай ЛЯХ;
- боец ММА, депутат Красногорского городского округа Московской области Джефф МОНСОН.
В презентации также примут участие известные российские и зарубежные журналисты, публицисты и политологи. По окончании встречи участников ждет небольшой концерт в исполнении российской певицы Юлии Чичериной и российско-украинского музыканта и исполнителя песен Джанго.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Большой зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/