В Ульяновске изъяли более шести килограммов наркотиков

САМАРА, 20 июн - РИА Новости. Полиция в Ульяновске изъяла шесть килограммов наркотиков и полкилограмма психотропных веществ, подозреваемые в их распространении задержаны, сообщает в четверг пресс-служба МВД России.

По данным ведомства, полицейские совместно с сотрудниками ФСБ пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в распространении наркотиков и психотропных веществ в Приволжском и Центральном федеральных округах. По версии полиции, незаконный бизнес организовали пять жителей Ульяновска и Рязанской области.

"В ходе личных досмотров и обысков стражи порядка обнаружили около шести килограммов наркотических средств и более полкилограмма психотропных веществ", - говорится в сообщении.