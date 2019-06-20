В Ульяновске изъяли более шести килограммов наркотиков

САМАРА, 20 июн - РИА Новости. Полиция в Ульяновске изъяла шесть килограммов наркотиков и полкилограмма психотропных веществ, подозреваемые в их распространении задержаны, сообщает в четверг пресс-служба МВД России.
По данным ведомства, полицейские совместно с сотрудниками ФСБ пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в распространении наркотиков и психотропных веществ в Приволжском и Центральном федеральных округах. По версии полиции, незаконный бизнес организовали пять жителей Ульяновска и Рязанской области.
"В ходе личных досмотров и обысков стражи порядка обнаружили около шести килограммов наркотических средств и более полкилограмма психотропных веществ", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным МВД, при досмотре одного из фигурантов были изъяты травматический пистолет с четырьмя патронами и четыре звукошумовые гранаты. Следователи возбудили уголовные дела по части 4 и части 5 статьи 228.1 УК РФ. За незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере предусматривается наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.