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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин: военным пенсионерам с 1 октября повысят пенсии на 4,3%

Вчера, 12:28
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Военным пенсионерам с 1 октября повысят пенсии на 4,3%, увеличится в этом году также довольствие военнослужащим, заявил в четверг президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.
"В этом году мы проиндексируем денежное довольствие военнослужащим. С 1 октября текущего года будут повышены пенсии военным пенсионерам на 4,3% одновременно с повышением денежного довольствия военнослужащих", - сказал он.
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Прямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинОбщество
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