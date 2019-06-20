Эксперты отметили проблему уклонения от оплаты проезда на платных дорогах

"На сегодняшний день уклонение от оплаты проезда по платной дороге - это действительно важная проблема. Причем это не единичные случаи, их на самом деле очень много. Появилось много, скажем так, хулиганов, которые либо за машиной предыдущей проезжают, либо просто сбивают шлагбаумы. Конечно, какую-то форму воздействия на них нужно было придумать. Я считаю, что да, надо было ввести такой штраф. Сумма штрафа соразмерная - такая сумма может, наверное, остановить нарушителя. Если будут платить штраф по 2,5 тысячи, то задумаются и, возможно, решат лучше отдавать за платный проезд 250 рублей", - сказал координатор общественного проекта "Движение" Андрей Орел.