Эксперты отметили проблему уклонения от оплаты проезда на платных дорогах

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Опрошенные РИА Новости автоэксперты отметили важность проблемы уклонения от оплаты проезда на платных дорогах и положительно оценили предложение правительства РФ ввести штраф за нарушение в 2,5 тысячи рублей.
Ранее "Парламентская газета" сообщила, что правительство предлагает ввести штраф до 2,5 тысячи рублей для автомобилистов, которые не оплачивают проезд по платной дороге. Как пишет издание, строительство специальных пунктов взимания платы обходится недешево и компенсируется за счет увеличения тарифа на проезд.
"На сегодняшний день уклонение от оплаты проезда по платной дороге - это действительно важная проблема. Причем это не единичные случаи, их на самом деле очень много. Появилось много, скажем так, хулиганов, которые либо за машиной предыдущей проезжают, либо просто сбивают шлагбаумы. Конечно, какую-то форму воздействия на них нужно было придумать. Я считаю, что да, надо было ввести такой штраф. Сумма штрафа соразмерная - такая сумма может, наверное, остановить нарушителя. Если будут платить штраф по 2,5 тысячи, то задумаются и, возможно, решат лучше отдавать за платный проезд 250 рублей", - сказал координатор общественного проекта "Движение" Андрей Орел.
Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин отметил, что идея со штрафом ему понятна, по его мнению, возможно, 2,5 тысячи рублей будет недостаточно, чтобы стимулировать водителей оплачивать проезд по платной трассе. Однако он отметил, что у автовладельцев может возникнуть непонимание, за что именно они платят, ведь есть транспортный налог. К тому же новая система свободного потока движения на платных шоссе приведет к тому, что многие будут жульничать.
"Во избежание таких штрафов, я предполагаю, что многие автовладельцы будут завешивать регистрационные знаки тряпочками, въезжая на платную дорогу, будут искажать какие-то цифры или символы на регистрационном знаке. Может, вообще будут его снимать, чтобы избежать штрафа. Автовладельца тоже можно понять, потому что, к сожалению, никто не смог нам на уровне государственной власти толком объяснить: если мы платим налоги, почему дороги не строят на наши налоги", - отметил Травин.