Путин назвал повышение уровня доходов пенсионеров одним из приоритетов

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Повышение уровня доходов пенсионеров является одним из приоритетов для российских властей, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

"Безусловно, обеспечение пенсионеров нормальным доходом - это один из приоритетов государства", - сказал Путин.

"Безусловно, мы будем за этим следить", - добавил президент РФ.

Он напомнил, что в текущем году индексация пенсий по старости составила 7,05% при инфляции прошлого года в 4,3%. Кроме того, с 1 апреля были повышены на 2% государственные пенсии и социальные пенсии в связи с ростом прожиточного минимума.

"В общем и целом мы двигаемся, видим эту проблему и, безусловно, будем ее решать, сосредоточим на этом внимание", - резюмировал Путин.