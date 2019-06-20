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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин назвал повышение уровня доходов пенсионеров одним из приоритетов

Вчера, 12:27
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Повышение уровня доходов пенсионеров является одним из приоритетов для российских властей, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.
"Безусловно, обеспечение пенсионеров нормальным доходом - это один из приоритетов государства", - сказал Путин.
"Безусловно, мы будем за этим следить", - добавил президент РФ.
Он напомнил, что в текущем году индексация пенсий по старости составила 7,05% при инфляции прошлого года в 4,3%. Кроме того, с 1 апреля были повышены на 2% государственные пенсии и социальные пенсии в связи с ростом прожиточного минимума.
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"В общем и целом мы двигаемся, видим эту проблему и, безусловно, будем ее решать, сосредоточим на этом внимание", - резюмировал Путин.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 12:00
"Прямая линия с Владимиром Путиным"
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