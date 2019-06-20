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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин заявил о росте средней номинальной зарплаты

Вчера, 12:24
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Средняя номинальная зарплата в РФ в этом году выросла до порядка 44-45 тысяч рублей с 33,2 тысячи рублей в 2017 году, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.
"Что касается заработных плат - рост есть и в номинальном выражении, и в реальном выражении. В номинальном выражении это выглядит так: в 2017 году начисленная заработная плата в экономике была 33,2 тысячи, а в этом году уже почти 44 тысячи, по последним данным, 45 тысяч", - сказал Путин.
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Президент РФ подчеркнул, что это средние цифры. "Почему приходится пользоваться этими средними цифрами? Потому что у нас большая разница и по отраслям, и по регионам. Одно дело люди получают деньги в Туве, другое дело - в Москве либо в Тюмени, либо в Ингушетии. И по отраслям. В нефтянке - одно, в финансовой сфере - другое, в машиностроении - третье, а в транспортной отрасли - четвертое. У нас просто формат нашей встречи не позволяет говорить три часа или пять часов по каждой отрасли, по каждому региону отдельно", - пояснил президент РФ.
Но даже средние цифры по номинальной заработной плате показывают тенденцию, отметил он.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 12:00
"Прямая линия с Владимиром Путиным"
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Прямая линия с Владимиром ПутинымРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Работаю в бюджетной организации, зарплата с 2015 не менялась вообще , в реальном понимании ,всвязи с повышением цен на всё и вся сократилась на треть. Вы Лжец ,Владимир Владимирович. Перестаньте раскидываться цифрами ваших институтов , начните говорить цифрами простого народа.
20 июня, 12:34
Сорванец Ли
4612001
Опять фэйк про рост зарплат.
20 июня, 12:30
wwonxiecb
2801002
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