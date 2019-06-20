Пушков прокомментировал дело Голунова

ПЕРМЬ, 20 июн - РИА Новости. Комиссия Совета Федерации по информационной политике и связям со СМИ пришла к выводу о том, что правоохранительные органы совершили много ошибок в деле журналиста Ивана Голунова, сейчас выясняется, был ли в этой истории "злой умысел", заявил в четверг председатель комиссии Алексей Пушков.

Журналиста "Медузы" Голунова сначала задержали, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии его уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили. Специальное заявление на тему этого скандала сделал лично министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он и объявил, что уголовное преследование журналиста отменено, а двух генералов полиции он попросит снять с должностей, что в итоге и произошло. Постов лишились глава управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков.

Пушков выступил перед депутатами Законодательного собрания Пермского края с докладом, в рамках которого отчитался о деятельности комиссии по информационной политике, которую он возглавляет.

"Последнее - мы занимались делом Голунова нашумевшим. В общем, пришли к выводу, конечно, что правоохранительные органы совершили, как минимум, много ошибок", - заявил Пушков.

Он отметил, что сейчас "выясняется, был ли там злой умысел, и если был, то в какой степени".