Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-20T12:22Z
https://ria.ru/20190620/1555733799.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

СМИ: в Турции 17 человек получили пожизненный срок за попытку госпереворота

Вчера, 12:22
270
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Семнадцать человек получили пожизненный срок за причастность к попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года, передает агентство Anadolu.
По данным агентства, 17 обвиняемых получили 141 пожизненный срок при отягчающих обстоятельствах.
Власти Турции обвиняют организацию оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, которую они называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 160 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил переворот и отверг обвинения.
Мужчина в наручниках за решеткой
18 июня, 10:26
СМИ: власти Турции решили задержать 128 подозреваемых в связях с Гюленом
500100
Обсудить 1
ТурцияВ мире
Рекомендуем
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган надеется, что ООН расследует смерть Мурси
РИА
Новости
СМИ: в Индии пять человек погибли и более 40 пострадали в крупном ДТП
Министр иностранных дел Египта Самех Шукри
МИД Египта назвал высказывания Эрдогана о смерти Мурси безответственными
Йемен
Пущенные из Йемена снаряды упали возле электростанции в Саудовской Аравии
Лента
новостей
Сотрудники колл-центра в Гостином дворе принимают вопросы перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин призвал ЦБ обратить внимание на риски при кредитовании населения
. Президент РФ Владимир Путин проводит совещание в рамках подготовки ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 19 июня 2019
Путин отметил снижение годовой инфляции до уровня менее 5%
В Италии из-за взрыва бытового газа обрушился жилой дом
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж
Президент Интерпола Мэн Хунвэй
Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй признал вину в получении взяток
Американский военный производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin во время учений в Эстонии
Эстония закупит немецкие противотанковые системы на 40 миллионов евро
МИД Ирана назвал действия сбитого беспилотника США провокационными
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит брифинг по тематике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
У США лицемерная позиция в сфере биологического оружия, заявил Рябков
Самолеты Ту-95
Минобороны прокомментировало заявления Японии о российском бомбардировщике
Президент РФ Владимир Путин, корреспондент ВГТРК Павел Зарубин и корреспондент Первого канала Елена Винник (слева направо) во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин назвал темы, которые больше всего волнуют россиян
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин: с выплатами зарплат ниже прожиточного минимума надо разбираться
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:12Косачев прокомментировал ситуацию в Тбилиси
12:11В Приамурье проверят, как депутат заксобрания за год заработал три копейки
12:10Треть жителей Камбоджи оказалась заражена паразитическим червем
12:04Белорусский участок "Дружбы" планируют очистить от к середине августа
11:58На петербургском пляже произошла массовая драка
11:58"Партия мира" в Грузии сдает позиции под натиском радикалов, заявил Косачев
11:56Россия и Huawei обсудят возможность использования компанией российской ОС
11:54Косатки из "китовой тюрьмы" хорошо перенесли дорогу до Хабаровска
11:54Семья Осиповой заявила, что сталкивается с угрозами со стороны властей США
11:53Белоруссия начала вытеснение "грязной" нефти из трубопровода Унеча – Полоцк
11:49В Иране назвали инцидент с беспилотником США попыткой давления
11:46В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ГАИ
11:46Суд в Киеве позволил Саакашвили участвовать в выборах в Раду
11:44МЧС предупредило о жаре до 32 градусов в пятницу в Москве
11:38СМИ: Трамп в послании Ирану заявил, что хочет переговоров, а не войны
11:36Атака на Иран будет иметь международные последствия, заявили в Тегеране
11:34Во время митинга в Тбилиси пострадали 240 человек
11:33Дагестанские газеты вышли с обложками в поддержку журналиста "Черновика"
11:30В Грузии происходит попытка госпереворота, заявил Гаврилов
11:28"Татнефть" получила претензии от покупателей из-за проблем с "Дружбой"
Лента новостейМолния