В МЧС в 2019 году поднимут зарплаты, заявил Путин

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Зарплаты сотрудников МЧС в этом году будут увеличены, ведомству дополнительно выделят 4,3 миллиарда рублей, заявил в четверг президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.
"Действительно, в МЧС сложилась ситуация, прямо скажем, не самая лучшая. Потому что там есть люди, которы в погонах служат, они получают примерно... 43 тысячи рублей. А гражданские сотрудники - 13-16 тысяч рублей", - заявил президент в ответ на вопрос Станислава Таукачикаса из Калининграда, который работает в пожарной службе.
Путин отметил, что последние несколько месяцев он много раз говорил об этом с главой МЧС Евгением Зиничевым. "Он постоянно ставил вопрос в правительстве на этот счет. Решение принято. В этом году МЧС будет дополнительно выделено 4,3 миллиарда рублей, что позволит поднять зарплату сотрудникам МЧС где-то до 24 тысяч рублей", - указал глава государства.
Также он отметил, что на следующий год "двумя траншами предусмотрено по полугодию в 4 миллиарда - 8 миллиардов". "Соответственно, зарплаты должны вырасти где-то до 32 тысяч рублей", - сказал Путин.
Вчера, 12:00"Прямая линия с Владимиром Путиным"