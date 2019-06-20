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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

В МЧС в 2019 году поднимут зарплаты, заявил Путин

Вчера, 12:22
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудницы колл-центра перед началом ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Сотрудницы колл-центра перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Зарплаты сотрудников МЧС в этом году будут увеличены, ведомству дополнительно выделят 4,3 миллиарда рублей, заявил в четверг президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.
"Действительно, в МЧС сложилась ситуация, прямо скажем, не самая лучшая. Потому что там есть люди, которы в погонах служат, они получают примерно... 43 тысячи рублей. А гражданские сотрудники - 13-16 тысяч рублей", - заявил президент в ответ на вопрос Станислава Таукачикаса из Калининграда, который работает в пожарной службе.
Президент РФ Владимир Путин, корреспондент ВГТРК Павел Зарубин и корреспондент Первого канала Елена Винник (слева направо) во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 12:24
Путин заявил о росте средней номинальной зарплаты
Путин отметил, что последние несколько месяцев он много раз говорил об этом с главой МЧС Евгением Зиничевым. "Он постоянно ставил вопрос в правительстве на этот счет. Решение принято. В этом году МЧС будет дополнительно выделено 4,3 миллиарда рублей, что позволит поднять зарплату сотрудникам МЧС где-то до 24 тысяч рублей", - указал глава государства.
Также он отметил, что на следующий год "двумя траншами предусмотрено по полугодию в 4 миллиарда - 8 миллиардов". "Соответственно, зарплаты должны вырасти где-то до 32 тысяч рублей", - сказал Путин.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 12:00
"Прямая линия с Владимиром Путиным"
77001521
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Прямая линия с Владимиром ПутинымМЧСРоссияОбщество
Популярные комментарии
И вновь ежегодные в Гостях у Сказки! Дети смотрите и наслаждайтесь)))
20 июня, 13:09
Сергей
1430020
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