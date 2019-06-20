В МЧС в 2019 году поднимут зарплаты, заявил Путин

"Действительно, в МЧС сложилась ситуация, прямо скажем, не самая лучшая. Потому что там есть люди, которы в погонах служат, они получают примерно... 43 тысячи рублей. А гражданские сотрудники - 13-16 тысяч рублей", - заявил президент в ответ на вопрос Станислава Таукачикаса из Калининграда, который работает в пожарной службе.

Путин отметил, что последние несколько месяцев он много раз говорил об этом с главой МЧС Евгением Зиничевым. "Он постоянно ставил вопрос в правительстве на этот счет. Решение принято. В этом году МЧС будет дополнительно выделено 4,3 миллиарда рублей, что позволит поднять зарплату сотрудникам МЧС где-то до 24 тысяч рублей", - указал глава государства.