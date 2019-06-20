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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин: реальные доходы россиян постепенно восстанавливаются

Вчера, 12:22
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудницы колл-центра перед началом ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Сотрудницы колл-центра перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости
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Сотрудницы колл-центра перед началом ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Реальные доходы россиян постепенно восстанавливаются после спада в течение нескольких лет, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.
"Реальные доходы граждан сокращались в течение нескольких лет. Самый большой спад был в 2016 году. Сейчас постепенно доходы начали восстанавливаться", - сказал он.
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Путин напомнил, что несколько лет назад РФ столкнулась сразу с несколькими шоками, которые связанны даже не с так называемыми санкциями или с нынешними ограничениями. "С ситуацией на рынке в отношении наших традиционных товаров экспортных: это нефть, нефтепродукты, газ, углеводороды вообще, металлы, химические удобрения, химия вообще и некоторые другие товары. Поэтому у нас и произошел такой малоприятный элемент в экономике и в социальной сфере", - пояснил российский лидер.
Президент РФ подчеркнул, что реальные располагаемые доходы состоят из многих показателей - из доходов и расходов. "Один из существенных показателей расходов на сегодняшний день - это выплаты по кредитам", - отметил Путин. Также на реальных доходах населения отражается легализация самозанятых. "И так называемый теневой рынок он сократился, это тоже отражается на реальных доходах", - резюмировал он.
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Реальные располагаемые денежные доходы - это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию. Реальные располагаемые доходы населения РФ в 2018 году выросли на 0,1%, приводил ранее Росстат данные, рассчитанные по новой методологии. Официальный прогноз Минэкономразвития на 2019 год предполагает, что реальные располагаемые доходы вырастут на 1%.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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Министерство экономического развития РФРоссияПрямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинЭкономика
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