Путин: с выплатами зарплат ниже прожиточного минимума надо разбираться

"Вы говорили о 10 тысячах рублей и так далее. Это нужно реально проверить, что там происходит. Почему? Нами впервые принято решение, мы довели минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума - это 11 280 рублей. И если человек работает на полную зарплату, ему не имеют права платить меньше этой суммы", -сказал президент в ответ на вопрос Станислава Таукачикаса из Калининграда, который работает в пожарной службе и получает около 10 тысяч рублей.