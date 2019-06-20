Путин: с выплатами зарплат ниже прожиточного минимума надо разбираться

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Каждый случай выплаты зарплат ниже прожиточного минимума необходимо проверять соответствующим инстанциям, это предмет для разбирательства, заявил в четверг президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.
"Вы говорили о 10 тысячах рублей и так далее. Это нужно реально проверить, что там происходит. Почему? Нами впервые принято решение, мы довели минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума - это 11 280 рублей. И если человек работает на полную зарплату, ему не имеют права платить меньше этой суммы", -сказал президент в ответ на вопрос Станислава Таукачикаса из Калининграда, который работает в пожарной службе и получает около 10 тысяч рублей.
По его словам, подобные случаи - "это предмет для разбирательства соответствующими инстанциями".
"Или человек просто работает на полставки. В каждом конкретном случае нужно разбираться", - добавил Путин.
Вчера, 12:00"Прямая линия с Владимиром Путиным"