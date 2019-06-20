Путин отметил снижение годовой инфляции до уровня менее 5%

"В целом, правительство, центральный банк оказались правы, на полгода у нас, к сожалению, подросла инфляция. Что такое - инфляция подросла? Значит, ЦБ увеличил ключевую ставку, значит, чуть-чуть сократилось производство и так далее. Но сейчас мы видим, что и производство начало расти, и инфляция ушла уже, по последним данным, ниже 5% опустилась, и доходы начали, сейчас мы, конечно, об этом поговорим отдельно, но начали восстанавливаться и доходы", - сказал Путин.