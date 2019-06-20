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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин назвал главную цель нацпроектов

Вчера, 12:14
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСтудия в Гостином дворе перед началом ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Студия в Гостином дворе перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Студия в Гостином дворе перед началом ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Конечная цель национальных проектов - поставить экономику на новые рельсы, обеспечить безопасность государства и поднять уровень жизни людей, заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.
"Для того, чтобы добиться максимального результата для наших людей, для наших граждан, для развития экономики, мы организовали работу в рамках так называемых национальных проектов. Конечная цель всех этих мероприятий заключается в том, чтобы поставить экономику на новые рельсы, сделать ее высокотехнологичной, повысить производительность труда и на этой базе поднять уровень жизни наших граждан, обеспечить безопасность нашего государства на длительную историческую перспективу", - сказал Путин.
Сотрудники колл-центра в Гостином дворе принимают вопросы перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
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Глава государства подчеркнул, что при этом были разделены все эти направления, определено, что за чем должно следовать, "имея в виду распределение ресурсов".
"Это была большая работа. Прежде всего, нам нужно было понять, за счет чего мы будем добиваться этого результата, где источники финансирования тех мероприятий, которые должно обеспечить государство. К сожалению, правительство пошло, в том числе, на повышение НДС с 18 до 20%, это, повторяю, в том числе, чтобы наполнить государственный бюджет, сделать первые шаги, которые за государством обязательно числятся. Это развитие инфраструктуры, скажем, кто будет строить железные дороги, или мосты, или шоссейные дороги, автомобильные, подводить электричество и так далее", - добавил президент.
"А потом принимали решение, считали, сколько нужно для того, чтобы обеспечить толчок в развитии тех или иных отраслей, вывести на новый уровень доход граждан", - подчеркнул Путин.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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