Путин назвал темы, которые больше всего волнуют россиян

"В принципе, понятно, что я должен быть в материале, что на самом деле происходит. В ходе текущей работы понятно, что людей волнует. Но когда идет подготовка к прямой линии, тогда, конечно, становятся более очевидными некоторые вещи, которые для людей являются особенно важными и острыми на данный момент времени. Сейчас, это не секрет, никакого секрета не открою, прежде всего, уровень жизни, уровень доходов, здравоохранения, ну и потом темы, которые сейчас я только что слышал - работа с отходами, с мусором", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, что он для себя выделил при подготовке к прямой линии, какие самые острые вопросы задавали россияне в своих обращениях.