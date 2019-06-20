Путин назвал темы, которые больше всего волнуют россиян

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россиян больше всего волнуют уровень доходов, здравоохранение и проблемы мусора, заявил президент РФ Владимир Путин, открывая прямую линию.
Путин начал прямую линию с ответа на вопрос о том, на что он обратил внимание при работе с обращениями от россиян.
"В принципе, понятно, что я должен быть в материале, что на самом деле происходит. В ходе текущей работы понятно, что людей волнует. Но когда идет подготовка к прямой линии, тогда, конечно, становятся более очевидными некоторые вещи, которые для людей являются особенно важными и острыми на данный момент времени. Сейчас, это не секрет, никакого секрета не открою, прежде всего, уровень жизни, уровень доходов, здравоохранения, ну и потом темы, которые сейчас я только что слышал - работа с отходами, с мусором", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, что он для себя выделил при подготовке к прямой линии, какие самые острые вопросы задавали россияне в своих обращениях.
Прямая линия с президентом России проходит в четверг, он ответит на вопросы россиян. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что глава государства при необходимости будет выходить на связь с чиновниками в прямом эфире.
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Вчера, 12:00"Прямая линия с Владимиром Путиным"