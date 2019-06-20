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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин назвал темы, которые больше всего волнуют россиян

Вчера, 12:13
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин, корреспондент ВГТРК Павел Зарубин и корреспондент Первого канала Елена Винник (слева направо) во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин, корреспондент ВГТРК Павел Зарубин и корреспондент Первого канала Елена Винник (слева направо) во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россиян больше всего волнуют уровень доходов, здравоохранение и проблемы мусора, заявил президент РФ Владимир Путин, открывая прямую линию.
Путин начал прямую линию с ответа на вопрос о том, на что он обратил внимание при работе с обращениями от россиян.
. Президент РФ Владимир Путин проводит совещание в рамках подготовки ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 19 июня 2019
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"В принципе, понятно, что я должен быть в материале, что на самом деле происходит. В ходе текущей работы понятно, что людей волнует. Но когда идет подготовка к прямой линии, тогда, конечно, становятся более очевидными некоторые вещи, которые для людей являются особенно важными и острыми на данный момент времени. Сейчас, это не секрет, никакого секрета не открою, прежде всего, уровень жизни, уровень доходов, здравоохранения, ну и потом темы, которые сейчас я только что слышал - работа с отходами, с мусором", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, что он для себя выделил при подготовке к прямой линии, какие самые острые вопросы задавали россияне в своих обращениях.
Прямая линия с президентом России проходит в четверг, он ответит на вопросы россиян. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что глава государства при необходимости будет выходить на связь с чиновниками в прямом эфире.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 12:00
"Прямая линия с Владимиром Путиным"
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Прямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинРоссияОбщество
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