Прямая линия с Путиным стартовала в Гостином дворе

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Ежегодная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным началась в четверг, она традиционно проходит в Гостином дворе в Москве.
В ходе прямой линии глава государства ответит на интересующие россиян вопросы. По данным организаторов, к началу прямой линии поступило около 1,6 миллиона обращений.
Их начали принимать с 8.00 мск 9 июня, причем россияне смогут отправить свой вопрос вплоть до окончания программы.
Транслировать прямую линию начали телеканалы "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "МИР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Прямая трансляция также доступна пользователям социальных сетей.
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