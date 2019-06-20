Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-20T12:12Z
https://ria.ru/20190620/1555732096.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155573/15/1555731574_0:308:3091:2047_1036x0_80_0_0_ed0f3c87e6bc106f9bb2bfa36fa16cec.jpg
РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Прямая линия с Путиным стартовала в Гостином дворе

Вчера, 12:11
3180
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСтудия в Гостином дворе перед началом ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Студия в Гостином дворе перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Студия в Гостином дворе перед началом ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Ежегодная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным началась в четверг, она традиционно проходит в Гостином дворе в Москве.
В ходе прямой линии глава государства ответит на интересующие россиян вопросы. По данным организаторов, к началу прямой линии поступило около 1,6 миллиона обращений.
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 11:27
Песков: среди вопросов к Путину практически нет вопросов об образовании
Их начали принимать с 8.00 мск 9 июня, причем россияне смогут отправить свой вопрос вплоть до окончания программы.
Транслировать прямую линию начали телеканалы "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "МИР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Прямая трансляция также доступна пользователям социальных сетей.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
410149
Обсудить 1
Прямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин, корреспондент ВГТРК Павел Зарубин и корреспондент Первого канала Елена Винник (слева направо) во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин назвал темы, которые больше всего волнуют россиян
Бари Алибасов
Алибасов решил оставить своего сына без наследства
Здание Государственной думы России
В Госдуму внесли проект об отчуждении приватизируемого имущества
Лента
новостей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Уровень зарплат по стране выдерживается, заявил Песков
Блокпост украинских военных в Донецкой области
Пьяный командир ВСУ расстрелял своих подчиненных в Донбассе, сообщили в ЛНР
Злая собака
Работа над списком опасных пород собак еще не закончена, заявили в МВД
В Москве начали тестировать беспилотные автомобили
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в Гостином дворе
Выстроились в прямую линию. Кто ответит перед Путиным и народом
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
В Дании ответили на претензии "Газпрома по "Северному потоку — 2"
Паук-каракурт
Ученый прокомментировал появление ядовитых пауков в Подмосковье
Металлург в цехе Енакиевского металлургического завода в Донецкой области
В ЛНР и ДНР ответили на условие Киева по снятию экономической блокады
В Казахстане упал самолет Ан-2
Чистый бланк ответов и ручки перед началом ЕГЭ
Два школьника получили положительные оценки на ЕГЭ после скандала с ручками
Балаклавская бухта в Севастополе
В Крыму исключили переговоры с Киевом по статусу полуострова
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:49В Иране назвали инцидент с беспилотником США попыткой давления
11:46В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ГАИ
11:46Суд в Киеве позволил Саакашвили участвовать в выборах в Раду
11:44МЧС предупредило о жаре до 32 градусов в пятницу в Москве
11:38СМИ: Трамп в послании Ирану заявил, что хочет переговоров, а не войны
11:36Атака на Иран будет иметь международные последствия, заявили в Тегеране
11:34В ходе акций протеста пострадали 240 человек, заявили в Минздраве Грузии
11:33Дагестанские газеты вышли с обложками в поддержку журналиста "Черновика"
11:30В Грузии происходит попытка госпереворота, заявил Гаврилов
11:28"Татнефть" получила претензии от покупателей из-за проблем с "Дружбой"
11:25Рябков: США ведут осознанную линию на обострение обстановки вокруг Ирана
11:22В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев
11:19Вашингтон предупреждал Тегеран об атаке, утверждают СМИ
11:17Путин соболезнует властям Индии в связи с ДТП, в котором погибли дети
11:16Россия предостерегла США от опрометчивых шагов в отношении Ирана
11:12Полиция призвала к сдержанности протестующих в Гонконге
11:12Ученые назвали смертельную опасность долгого рабочего дня
11:12Гитары фронтмена Pink Floyd продали на аукционе за рекордную сумму
11:09Российские ученые выяснили, как можно уничтожить метастазы рака груди
11:04В Самарской области задержали грабителей банка
Лента новостейМолния