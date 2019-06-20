Прямая линия с Путиным стартовала в Гостином дворе

Студия в Гостином дворе перед началом ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"

Студия в Гостином дворе перед началом ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Ежегодная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным началась в четверг, она традиционно проходит в Гостином дворе в Москве.

В ходе прямой линии глава государства ответит на интересующие россиян вопросы. По данным организаторов, к началу прямой линии поступило около 1,6 миллиона обращений.

Их начали принимать с 8.00 мск 9 июня, причем россияне смогут отправить свой вопрос вплоть до окончания программы.