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РИА Новости
Культура

На съемках фильма с Энн Хэтэуэй мужчину ранили ножом

Вчера, 22:11
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© AP Photo / Invision/Richard ShotwellАктиса Энн Хэтэуэй во время церемонии открытия ее звезды на Голливудской Аллее Славы
Актиса Энн Хэтэуэй во время церемонии открытия ее звезды на Голливудской Аллее Славы
© AP Photo / Invision/Richard Shotwell
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Член съемочной группы получил ножевое ранение в шею во время работы над фильмом "Ведьмы" с актрисой Энн Хэтэуэй в главной роли. Происшествие случилось в Англии, сообщает Variety.
Мужчине нанесли удар в шею на съемочной площадке киностудии Warner Bros. Studios в Ливесдене. Пострадавшего госпитализировали, а нападавшего арестовали. Полицейские предполагают, что двое знали друг друга.
"Сегодня около 12.35 вечера полицию вызвали, чтобы сотрудники разобрались с инцидентом на студии Warner Bros в Ливесдене. Один мужчина получил травму шеи, после чего его отвезли на машине скорой помощи в больницу. Второго человека арестовали по подозрению в ранении с целью причинения тяжких телесных повреждений. Сейчас он находится под стражей в полиции. Предполагаем, что мужчины знали друг друга. Расследование продолжается", - сказали в полиции.
В киностудии Warner Bros. Studios отказались от комментариев. Представитель Энн Хэтэуэй также не ответил журналистам, была ли актриса где-нибудь поблизости, когда произошел инцидент. Сообщается, что после этого случая студию временно закрыли.
Энн Хэтэуэй исполнит роль Верховной Ведьмы в римейке Роберта Земекиса 1990 года "Ведьмы". Фильм основан на одноименной детской книге Роальда Даля, написанной в 1983 года.
В России фильм должен выйти в октябре 2020 года.
Актриса Энн Хэтэуэй. Архивное фото
15 июня 2016, 22:40
Актриса Энн Хэтэуэй стала послом доброй воли ООН по защите прав женщинАктриса заявила, что польщена возможностью содействовать в достижении гендерного равенства. Она привлечет внимание к проблеме неравного бремени работы по уходу за домом.
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КультураКино и сериалыШоу-бизнесЭнн ХэтэуэйРоберт Земекис
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