На съемках фильма с Энн Хэтэуэй мужчину ранили ножом

"Сегодня около 12.35 вечера полицию вызвали, чтобы сотрудники разобрались с инцидентом на студии Warner Bros в Ливесдене. Один мужчина получил травму шеи, после чего его отвезли на машине скорой помощи в больницу. Второго человека арестовали по подозрению в ранении с целью причинения тяжких телесных повреждений. Сейчас он находится под стражей в полиции. Предполагаем, что мужчины знали друг друга. Расследование продолжается", - сказали в полиции.