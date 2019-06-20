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РИА Новости

Опасных пород собак не бывает, уверен главный кинолог МВД

Вчера, 12:11
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© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкЩенок британской породы бордер-колли
Щенок британской породы бордер-колли
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Щенок британской породы бордер-колли. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Опасных пород собак не бывает, все зависит от воспитания и дрессировки конкретного животного, считает начальник Центра кинологического обеспечения МВД России полковник полиции Сергей Качкин.
"МВД России была поручена разработка перечня опасных собак. Но я убежден, что таких не бывает. За каждой, независимо от вида, стоит человек, и ответственность за действия питомца несет именно он", - заявил Качкин в интервью газете министерства внутренних дел "Щит и меч".
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Также Качкин подчеркнул, что основа поведения собаки - это не ее порода, а ее воспитание.
"Дрессировку, взращивание ведут люди - что они заложат в питомца, то он и показывает. Человек создает ситуации, чтобы животное выполняло какие-то определенные функции. Возьмем простейшие принципы караульной службы. Надо четко представлять, что собака живет по принципу территориальности. Если она постоянно находится на своей местности, питается здесь, гуляет, значит автоматически охраняет себя и место обитания. И посягательство на него незнакомых будет восприниматься животным как агрессия. Это нормально. В целом же скажу: нужно сто раз подумать, прежде чем завести питомца, и самое главное - понять, для чего", - заключил Качкин.
Дрессировка собаки
22 марта, 16:26
Кинолог: список опасных пород не решит проблему вероятной агрессии собак
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