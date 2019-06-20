Опасных пород собак не бывает, уверен главный кинолог МВД

"МВД России была поручена разработка перечня опасных собак. Но я убежден, что таких не бывает. За каждой, независимо от вида, стоит человек, и ответственность за действия питомца несет именно он", - заявил Качкин в интервью газете министерства внутренних дел "Щит и меч".

"Дрессировку, взращивание ведут люди - что они заложат в питомца, то он и показывает. Человек создает ситуации, чтобы животное выполняло какие-то определенные функции. Возьмем простейшие принципы караульной службы. Надо четко представлять, что собака живет по принципу территориальности. Если она постоянно находится на своей местности, питается здесь, гуляет, значит автоматически охраняет себя и место обитания. И посягательство на него незнакомых будет восприниматься животным как агрессия. Это нормально. В целом же скажу: нужно сто раз подумать, прежде чем завести питомца, и самое главное - понять, для чего", - заключил Качкин.