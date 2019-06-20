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РИА Новости

Минздрав изучит идею ввести психологический тест для водителей

Вчера, 12:09
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© РИА Новости / Вадим ЖерновВодитель автобуса
Водитель автобуса
© РИА Новости / Вадим Жернов
Водитель автобуса. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Минздрав РФ изучает возможность ввести психологический тест как часть медицинского освидетельствования участников ДТП, сообщила директор департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава Оксана Гусева.
Она пояснила, что Минздрав фиксирует тенденцию отказов от медицинских освидетельствований участников ДТП, которые тем самым пытаются минимизировать свою ответственность. В связи с этим ведомство проанализировало международную практику, где зачастую используется инструмент психологического теста.
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"Этой работы психолога у нас нет. Но работа психолога достаточно жесткая, и фактически пройти ее невозможно человеку со сниженной критикой к себе. Большое количество появилось адвокатских контор, которые готовят для сдачи именно психологической части. Вот этот инструмент мы сейчас анализируем и, надеюсь, что каким-то образом сможем его ввести в наше медицинское освидетельствование, потому что это достаточно действенный механизм", - сказала Гусева на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
Она отметила, что тест ежегодно усложняют "как ЕГЭ", заранее выучить ответы к нему невозможно.
"Очень жёстко и эффективно", - добавила представитель Минздрава.
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