Минздрав изучит идею ввести психологический тест для водителей

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Минздрав РФ изучает возможность ввести психологический тест как часть медицинского освидетельствования участников ДТП, сообщила директор департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава Оксана Гусева.
Она пояснила, что Минздрав фиксирует тенденцию отказов от медицинских освидетельствований участников ДТП, которые тем самым пытаются минимизировать свою ответственность. В связи с этим ведомство проанализировало международную практику, где зачастую используется инструмент психологического теста.
"Этой работы психолога у нас нет. Но работа психолога достаточно жесткая, и фактически пройти ее невозможно человеку со сниженной критикой к себе. Большое количество появилось адвокатских контор, которые готовят для сдачи именно психологической части. Вот этот инструмент мы сейчас анализируем и, надеюсь, что каким-то образом сможем его ввести в наше медицинское освидетельствование, потому что это достаточно действенный механизм", - сказала Гусева на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
Она отметила, что тест ежегодно усложняют "как ЕГЭ", заранее выучить ответы к нему невозможно.
"Очень жёстко и эффективно", - добавила представитель Минздрава.