Минздрав изучит идею ввести психологический тест для водителей

Она пояснила, что Минздрав фиксирует тенденцию отказов от медицинских освидетельствований участников ДТП, которые тем самым пытаются минимизировать свою ответственность. В связи с этим ведомство проанализировало международную практику, где зачастую используется инструмент психологического теста.

"Этой работы психолога у нас нет. Но работа психолога достаточно жесткая, и фактически пройти ее невозможно человеку со сниженной критикой к себе. Большое количество появилось адвокатских контор, которые готовят для сдачи именно психологической части. Вот этот инструмент мы сейчас анализируем и, надеюсь, что каким-то образом сможем его ввести в наше медицинское освидетельствование, потому что это достаточно действенный механизм", - сказала Гусева на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.