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РИА Новости

Мосгорсуд оставил под арестом обвиняемого в шпионаже Пола Уилана

Вчера, 12:08
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан
Гражданин США Пол Уилан
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Гражданин США Пол Уилан. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу на продление заключения под стражей обвиняемого в шпионаже гражданина четырех государств Пола Уилана, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Лефортовский суд 24 мая вновь продлил арест Уилана - до 29 августа.
"Суд постановил: решение Лефортовского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - сказал судья Павел Мелехин. Заседание проходило в закрытом от публики режиме, слушателей пригласили в зал лишь на оглашение постановления.
Гражданин США Пол Уилан в суде
29 мая, 13:53
Адвокат рассказал, чем занимается в СИЗО обвиняемый в шпионаже Пол Уилан
В мае Уилан пожаловался на плохие условия содержания в СИЗО: по его словам, он "не принимал душ в течение двух недель", "сам вынужден стричь свои волосы" и "нет возможности получить помощь от дантиста". Позже его посетили члены ОНК, которые констатировали, что Уилан содержится в двухместной отремонтированной камере с горячей водой, у него есть холодильник. По условиям содержания проблем нет, за исключением того, что не разрешают жаловаться на родном языке и отсутствует переводчик. Тем не менее, в его распоряжении имеется англо-русский словарь, отмечали правозащитники.
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, его схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного - гражданства США, Канады, Ирландии и Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.
Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работает старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.
Гражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против России, в Лефортовском суде Москвы
5 июня, 16:53
Американские дипломаты посетили Уилана после его жалоб на следователя
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Пол УиланМосковский городской судРоссияПроисшествия
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