Мосгорсуд оставил под арестом обвиняемого в шпионаже Пола Уилана

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу на продление заключения под стражей обвиняемого в шпионаже гражданина четырех государств Пола Уилана, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Лефортовский суд 24 мая вновь продлил арест Уилана - до 29 августа.

"Суд постановил: решение Лефортовского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - сказал судья Павел Мелехин. Заседание проходило в закрытом от публики режиме, слушателей пригласили в зал лишь на оглашение постановления.

В мае Уилан пожаловался на плохие условия содержания в СИЗО: по его словам, он "не принимал душ в течение двух недель", "сам вынужден стричь свои волосы" и "нет возможности получить помощь от дантиста". Позже его посетили члены ОНК, которые констатировали, что Уилан содержится в двухместной отремонтированной камере с горячей водой, у него есть холодильник. По условиям содержания проблем нет, за исключением того, что не разрешают жаловаться на родном языке и отсутствует переводчик. Тем не менее, в его распоряжении имеется англо-русский словарь, отмечали правозащитники.

О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, его схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного - гражданства США, Канады, Ирландии и Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.