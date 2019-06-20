Жители Приморья собрались на митинг против угольной пыли в Находке

ВЛАДИВОСТОК, 20 июн - РИА Новости. Жители Приморья в четверг на центральной площади Владивостока собрались на согласованный митинг против загрязнения угольной пылью в Находке, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Минприроды принять меры, чтобы привести работу порта Находки в соответствие экологическим нормам. О проблеме с пылью в городе из-за перевалки угля в порту главе государства в ходе прямой линии 15 июня 2017 года рассказал мальчик из Находки. Власти региона ранее сообщали, что стивидоры закупают системы пылеподавления и снижают объемы перевалки угля в зимний период. В январе глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что концентрация угольной пыли в Находке снизилась за последний год. Ранее глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что работу стивидоров в регионе, которые не перейдут на закрытую перевалку угля в 2020 году, остановят.
По данным краевого УМВД, митинг согласован. Участники собрались с плакатами "Город без легких - инвалид", "Чистый воздух – нашим детям" и другими. В ходе акции они подписали резолюцию, в которой выступили против загрязнения воздуха в Находке и уничтожения лесных зон во Владивостоке.
"Мы против длящегося угольного экоцида жителей Находки с 2013 года. Требуем право на благоприятную окружающую среду. Требуем ликвидацию угроз безопасности, прекращения фактического экоцида территории Приморского края, принятия органами власти мер по полному запрету перевалки угля на территории населенных мест Приморского края. Требуем запретить сокращение санитарно-защитных зон ниже нормативных в Приморье", - зачитал один из организаторов митинга текст резолюции.