Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-20T12:08Z
https://ria.ru/20190620/1555731854.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155574/33/1555743300_0:132:1225:821_1036x0_80_0_0_174ea1245fbe6adf3ba1a6964cf47965.png
РИА Новости

Жители Приморья собрались на митинг против угольной пыли в Находке

Вчера, 12:08
0
© Надежда ЕгороваСогласованный митинг против загрязнения угольной пылью в Находке, Владивосток. 20 июня 2019
Согласованный митинг против загрязнения угольной пылью в Находке, Владивосток. 20 июня 2019
© Надежда Егорова
ВЛАДИВОСТОК, 20 июн - РИА Новости. Жители Приморья в четверг на центральной площади Владивостока собрались на согласованный митинг против загрязнения угольной пылью в Находке, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Минприроды принять меры, чтобы привести работу порта Находки в соответствие экологическим нормам. О проблеме с пылью в городе из-за перевалки угля в порту главе государства в ходе прямой линии 15 июня 2017 года рассказал мальчик из Находки. Власти региона ранее сообщали, что стивидоры закупают системы пылеподавления и снижают объемы перевалки угля в зимний период. В январе глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что концентрация угольной пыли в Находке снизилась за последний год. Ранее глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что работу стивидоров в регионе, которые не перейдут на закрытую перевалку угля в 2020 году, остановят.
Сотрудники колл-центра Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным принимают звонки
19 июня, 19:27
Жители Сибая пожаловались Путину на загрязненный диоксидом серы воздух
По данным краевого УМВД, митинг согласован. Участники собрались с плакатами "Город без легких - инвалид", "Чистый воздух – нашим детям" и другими. В ходе акции они подписали резолюцию, в которой выступили против загрязнения воздуха в Находке и уничтожения лесных зон во Владивостоке.
"Мы против длящегося угольного экоцида жителей Находки с 2013 года. Требуем право на благоприятную окружающую среду. Требуем ликвидацию угроз безопасности, прекращения фактического экоцида территории Приморского края, принятия органами власти мер по полному запрету перевалки угля на территории населенных мест Приморского края. Требуем запретить сокращение санитарно-защитных зон ниже нормативных в Приморье", - зачитал один из организаторов митинга текст резолюции.
400001
Обсудить 0
ВладивостокПриморский крайОбщество
Рекомендуем
Интерьер офиса ВЭБ.РФ на улице Воздвиженка
ВЭБ подал в Стокгольмский арбитраж иск к Украине
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин, корреспондент ВГТРК Павел Зарубин и корреспондент Первого канала Елена Винник (слева направо) во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин назвал темы, которые больше всего волнуют россиян
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков на международном конгрессе по кибербезопасности в Москве.
Носков рассказал о главной киберопасности в мире
Лента
новостей
Самолеты Ту-95 на первой сводной репетиции парада в честь Дня Военно-морского флота в Кронштадте
Минобороны: Ту-95МС при полете в Тихом океане не нарушили ничьих границ
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков: визит российских экспертов в биолабораторию Грузии прорабатывается
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин: с выплатами зарплат ниже прожиточного минимума надо разбираться
В центре Москвы горят оборудованные на чердаке художественные мастерские
Истребитель F-35 Военно-воздушных сил Японии
Япония подняла в воздух истребители из-за российского бомбардировщика
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков
Рунет не будет закрыт от глобального, заявил Носков
Въезд в Чемодановку
Часть семей цыган вернулась в Чемодановку
Ракету "Протон-М" могут снять со стартового комплекса, сообщил источник
Раковые клетки
Российские ученые выяснили, как можно уничтожить метастазы рака груди
Министр иностранных дел Египта Самех Шукри
МИД Египта назвал высказывания Эрдогана о смерти Мурси безответственными
В Москве локализовали пожар в художественных мастерских
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:49В Иране назвали инцидент с беспилотником США попыткой давления
11:46В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ГАИ
11:46Суд в Киеве позволил Саакашвили участвовать в выборах в Раду
11:44МЧС предупредило о жаре до 32 градусов в пятницу в Москве
11:38СМИ: Трамп в послании Ирану заявил, что хочет переговоров, а не войны
11:36Атака на Иран будет иметь международные последствия, заявили в Тегеране
11:34В ходе акций протеста пострадали 240 человек, заявили в Минздраве Грузии
11:33Дагестанские газеты вышли с обложками в поддержку журналиста "Черновика"
11:30В Грузии происходит попытка госпереворота, заявил Гаврилов
11:28"Татнефть" получила претензии от покупателей из-за проблем с "Дружбой"
11:25Рябков: США ведут осознанную линию на обострение обстановки вокруг Ирана
11:22В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев
11:19Вашингтон предупреждал Тегеран об атаке, утверждают СМИ
11:17Путин соболезнует властям Индии в связи с ДТП, в котором погибли дети
11:16Россия предостерегла США от опрометчивых шагов в отношении Ирана
11:12Полиция призвала к сдержанности протестующих в Гонконге
11:12Ученые назвали смертельную опасность долгого рабочего дня
11:12Гитары фронтмена Pink Floyd продали на аукционе за рекордную сумму
11:09Российские ученые выяснили, как можно уничтожить метастазы рака груди
11:04В Самарской области задержали грабителей банка
Лента новостейМолния