СМИ: в Индии пять человек погибли и более 40 пострадали в крупном ДТП

По его данным, ДТП произошло в ночь на четверг: возвращавшийся со свадьбы фургон, в котором находились порядка 50 человек, столкнулся с ехавшим ему навстречу грузовиком. Отмечается, что при аварии четыре человека погибли на месте, еще один скончался спустя некоторое время от тяжелых травм.