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РИА Новости

СМИ: в Индии пять человек погибли и более 40 пострадали в крупном ДТП

Вчера, 12:06
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НЬЮ-ДЕЛИ, 20 июн - РИА Новости. По меньшей мере пять человек погибли, не менее 42 получили ранения различной степени тяжести в крупной аварии, которая произошла в центральном индийском штате Чхаттисгарх, сообщает телеканал NDTV.
По его данным, ДТП произошло в ночь на четверг: возвращавшийся со свадьбы фургон, в котором находились порядка 50 человек, столкнулся с ехавшим ему навстречу грузовиком. Отмечается, что при аварии четыре человека погибли на месте, еще один скончался спустя некоторое время от тяжелых травм.
10 июня, 09:22
В Индии не менее 11 человек погибли в ДТП с автобусом, сообщили СМИ
Остальные пассажиры фургона были доставлены в близлежащие медучреждения, где им продолжают оказывать необходимую помощь. Состояние некоторых из них врачи оценивают как критическое.
Причина аварии пока остается неизвестна.
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