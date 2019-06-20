У США лицемерная позиция в сфере биологического оружия, заявил Рябков

СОЧИ, 20 июн - РИА Новости. США придерживаются лицемерной позиции в отношении Конвенции по биологическому и токсинному оружию (КБТО), Москва не понимает, что именно мешает Вашингтону разблокировать переговоры по созданию верификационных механизмов в рамках конвенции, при том, что сами они хотят получить односторонний доступ на микробиологические объекты других стран, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Помимо возрастающего риска попадания биоагентов к террористам, к группировкам, которые преследуют цели противоправного свойства.., мы, к сожалению, в последнее время наблюдаем определённую тенденцию к размыванию универсальных общепризнанных, общепринятых норм и механизмов в сфере контроля над вооружениями и нераспространения оружия", - заявил Рябков, выступая на II международной конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности: проблемы и решения".

По его словам, США проводят целенаправленную линию на слом действующей международно-правовой системы в этой области. Он отметил, что "при участии правительственных структур США осуществляется активная медико-биологическая деятельность за пределами национальной территории, которая вызывает у нас озабоченности и вопросы, в том числе в рамках конвенции о биологическом и токсинном оружии".

"С 2001 года остаётся заблокированным переговорный процесс по протоколу к конвенции с эффективным механизмом верификации. Не прекращаются попытки переписать историю утверждениями, что КБТО якобы не проверяема, и работа в данной сфере является бесперспективной", - сказал он.

Рябков пояснил, что подобного рода утверждения противоречат выводам многих специалистов, которые придерживаются мнения, что меры проверки способствовали бы повышению эффективности, улучшению конвенции и ее укреплению.

"На этом фоне странно, если не сказать несуразно, выглядят попытки наших американских коллег блокировать возобновление переговоров по верификационному механизму, но одновременно получить односторонний доступ на интересующие их зарубежные микробиологические объекты, про которые они не устают распространять информацию, по нашей оценке, не соответствующую действительности. Да и просто слухи. Нам непонятно, зачем США нужно инспектировать такие объекты, если они отрицают возможность верификации в рамках КБТО", - сказал Рябков.

Он отметил, что Москве "вновь приходится констатировать лицемерную позицию Вашингтона" из-за их заявлений о том, что эффективные механизмы проверки являются ключевым элементом любой инициативы в области контроля над вооружениями, которая одновременно резко противоречит позиции Вашингтона в отношении КБТО.

"Нам не ясно, что мешает США, формально ратующим за укрепление КБТО, согласиться на предлагаемую протоколом верификацию, если они не ведут никакой противоречащей конвенции деятельности", - добавил он.