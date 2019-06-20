Российские полицейские кинологи отказываются от мелких пород собак

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Кинологические подразделения МВД России постепенно отказываются от мелких пород собак и лабрадоров, ставка делается на немецких и бельгийских овчарок, сообщил в интервью газете министерства внутренних дел "Щит и меч" начальник Центра кинологического обеспечения МВД России полковник полиции Сергей Качкин.

"В настоящее время их количество (пород - ред.) несколько сокращается. Связано это в первую очередь с теми функциями, которые призваны выполнять собаки, а это, помимо прочего, еще и задача защиты человека. Практика такова, что кинологу нередко приходится сталкиваться лицом к лицу с вооруженными преступниками, и в такой ситуации важно, чтобы пес мог прийти на помощь хозяину. Именно поэтому постепенно отказываемся от использования собак мелких пород, а также лабрадоров, у которых агрессия является дисквалифицирующим фактором. Основной упор делаем на немецких и все больше входящих в моду бельгийских овчарок", - сказал Качкин.

Одной из самых востребованных пород в МВД, отметил он, сегодня являются бельгийские овчарки.

"Это одна из самых востребованных пород сегодня. Да, животные требуют к себе особого внимания, потому что не каждый проводник может достойно работать с представителями данного вида. Не всегда они прощают ошибки кинологу, как бывает, например, у немецких овчарок. Тем не менее могу утверждать: уровень подготовленности этих собак в МВД России с каждым днем растет и количество бельгийских овчарок постоянно увеличивается", - сказал Качкин.

Также в рядах полицейских собак есть единственная во всей России полицейская корги - она служит в Управлении на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.