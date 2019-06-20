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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Песков: регионы еще до прямой линии с Путиным принимают меры по жалобам

Вчера, 11:59
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Во многих регионах еще до начала "прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным принимаются меры по обращениям граждан, это новая тенденция, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это примечательный факт в этом году: мы видим, что прямой эфир еще не успел начаться, а во многих регионах принимаются меры только по тем вопросам, которые случайно озвучиваются в эфире. Это, действительно, то, чего не было раньше", - заявил Песков в эфире Первого канала.
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У пресс-секретаря президента также поинтересовались, ответил ли и помог ли уже сам президент кому-то из тех, кто обратился на прямую линию. "Я об этом не знаю, хотя это может происходить в данном случае по его инициативе", - отметил представитель Кремля.
Говоря о том, вернется ли в этот раз практика подготовки по итогам прямой линии "зеленой папки" с обращениями жителей из конкретных субъектов РФ для губернаторов этих регионов, Песков уточнил, что этот вопрос остается на усмотрении главы государства.
"Я не знаю, это решение Путина. Вы знаете, он традиционно общается с руководителями регионов, это постоянная большая составляющая часть его ежедневной работы. Но у меня нет сомнений, что конкретные случаи по конкретным регионам он будет проговаривать с главами регионов, это сто процентов", - заверил пресс-секретарь президента.
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Прямая линия с президентом России начнется в четверг в 12.00 мск, он ответит на вопросы россиян. Ранее Песков говорил, что глава государства при необходимости будет выходить на связь с чиновниками в прямом эфире.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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Прямая линия с Владимиром ПутинымДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
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