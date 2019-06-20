Афросоюз призвал стороны конфликта в Судане урегулировать конфликт

Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума. Архивное фото

Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Африканский союз призывает стороны достичь политического решения продолжающегося в Судане конфликта, чтобы восстановить членство страны в блоке и присоединиться к сотрудничеству с остальными африканскими государствами, заявил РИА Новости комиссар по торговле и промышленности Афросоюза Альберт Мучанга.

Ранее Африканский союз заявил, что приостановил участие Судана во всех мероприятиях организации, пока не будет сформирован гражданский орган власти.

"Судан – очень большая страна, и мы призываем его… прийти к политическому решению. Судан начнет извлекать большую выгоду из коммерческой деятельности с остальными странами Африки", - заявил Мучанга, отметив, что Судан обладает огромным потенциалом в сельскохозяйственной сфере и в области промышленности.

Мучанга выразил надежду, что стороны конфликта в Судане скоро сядут за стол переговоров и смогут преодолеть свои разногласия.

"Требование (Африканского союза – ред.) состоит в том, чтобы там было установлено гражданское правительство. Если они не достигнут этого, они будут исключены (из торговли – ред.)... им необходимо выполнить основные условия. Позиция Афросоюза заключается в том, что они не примут неконституционную смену правительства", - заключил Мучанга.

Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.