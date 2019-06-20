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РИА Новости
Ситуация в Судане

Афросоюз призвал стороны конфликта в Судане урегулировать конфликт

Вчера, 11:57
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© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкУчастники мирного митинга на одной из улиц Хартума
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
© РИА Новости / Салих Башир
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Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Африканский союз призывает стороны достичь политического решения продолжающегося в Судане конфликта, чтобы восстановить членство страны в блоке и присоединиться к сотрудничеству с остальными африканскими государствами, заявил РИА Новости комиссар по торговле и промышленности Афросоюза Альберт Мучанга.
Ранее Африканский союз заявил, что приостановил участие Судана во всех мероприятиях организации, пока не будет сформирован гражданский орган власти.
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"Судан – очень большая страна, и мы призываем его… прийти к политическому решению. Судан начнет извлекать большую выгоду из коммерческой деятельности с остальными странами Африки", - заявил Мучанга, отметив, что Судан обладает огромным потенциалом в сельскохозяйственной сфере и в области промышленности.
Мучанга выразил надежду, что стороны конфликта в Судане скоро сядут за стол переговоров и смогут преодолеть свои разногласия.
"Требование (Африканского союза – ред.) состоит в том, чтобы там было установлено гражданское правительство. Если они не достигнут этого, они будут исключены (из торговли – ред.)... им необходимо выполнить основные условия. Позиция Афросоюза заключается в том, что они не примут неконституционную смену правительства", - заключил Мучанга.
Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.
Обстановка в столице Судана и в целом в стране резко обострилась 3 июня, когда суданские военные разогнали часть палаточного лагеря в Хартуме перед штаб-квартирой главного командования ВС. В результате столкновений погибли несколько десятков человек. Оппозиция ответила военным забастовкой и акциями гражданского неповиновения и призвала как можно быстрее передать власть гражданскому правительству.
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Ситуация в СуданеАфриканский союзСуданВ мире
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