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РИА Новости

В МВД рассказали о требованиях к кандидатам в полицейские кинологи

Вчера, 11:54
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкКинолог с собакой
Кинолог с собакой
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Кинолог с собакой. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Кандидаты на должности полицейских кинологов должны быть заинтересованы в своей работе, быть увлеченными и искренне любить животных, сообщил в интервью газете министерства внутренних дел "Щит и меч" начальник Центра кинологического обеспечения МВД России полковник полиции Сергей Качкин.
"Главное требование к кандидатам - заинтересованность, увлеченность и, конечно же, искренняя любовь к животным. Случайные люди к нам не попадают. Ведь заставить уважать своего питомца невозможно. Здесь необходимы искренность, преданность делу", - сказал Качкин.
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На сегодняшний день, отметил он, в подразделениях МВД России работает 14,5 тысячи кинологов, но при этом сохраняются вакантные места.
"В подразделениях МВД России работают 14,5 тысячи кинологов. Есть, правда, небольшой некомплект", - заявил он.
Сейчас кинологические подразделения МВД России, сказал Качкин, постепенно сокращают число служебных пород и делает ставку на немецких и бельгийских овчарок.
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МВД РоссииРоссияБезопасность
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