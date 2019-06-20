В МВД рассказали о требованиях к кандидатам в полицейские кинологи

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Кандидаты на должности полицейских кинологов должны быть заинтересованы в своей работе, быть увлеченными и искренне любить животных, сообщил в интервью газете министерства внутренних дел "Щит и меч" начальник Центра кинологического обеспечения МВД России полковник полиции Сергей Качкин.

"Главное требование к кандидатам - заинтересованность, увлеченность и, конечно же, искренняя любовь к животным. Случайные люди к нам не попадают. Ведь заставить уважать своего питомца невозможно. Здесь необходимы искренность, преданность делу", - сказал Качкин.

На сегодняшний день, отметил он, в подразделениях МВД России работает 14,5 тысячи кинологов, но при этом сохраняются вакантные места.

"В подразделениях МВД России работают 14,5 тысячи кинологов. Есть, правда, небольшой некомплект", - заявил он.