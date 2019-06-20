Рунет не будет закрыт от глобального, заявил Носков

"Создание закрытого российского интернета - это, скорее, заголовки из прессы. Конечно, сумасшедших нет, такого не будет. Интернет открыт по определению, здесь вопросов нет", - рассказал он в ходе выступления на Международном конгрессе по кибербезопасности (ICC).

"Другое дело, что мы конечно работаем над тем, чтобы обезопасить себя от рисков, когда нас как страну от интернета просто отключат. Вот этот риск - он существует, нам от него нужно обезопаситься. Но мы сами этого, конечно, делать никогда не будем, в этом нет никакой логики. Поэтому безопасность - да, отключение от глобального интернета, конечно же, нет", - добавил он.