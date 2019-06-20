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РИА Новости

Рунет не будет закрыт от глобального, заявил Носков

Вчера, 11:54
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Рунет никогда не будет закрыт от глобального, мировая сеть является открытой по определению, считает министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков.
"Создание закрытого российского интернета - это, скорее, заголовки из прессы. Конечно, сумасшедших нет, такого не будет. Интернет открыт по определению, здесь вопросов нет", - рассказал он в ходе выступления на Международном конгрессе по кибербезопасности (ICC).
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"Другое дело, что мы конечно работаем над тем, чтобы обезопасить себя от рисков, когда нас как страну от интернета просто отключат. Вот этот риск - он существует, нам от него нужно обезопаситься. Но мы сами этого, конечно, делать никогда не будем, в этом нет никакой логики. Поэтому безопасность - да, отключение от глобального интернета, конечно же, нет", - добавил он.
В мае президент РФ подписал закон, направленный на защиту устойчивой работы интернета в стране в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа. Документ, в частности, предусматривает установку на сетях операторов связи технических средств контроля за соблюдением законодательства об ограничении доступа к противоправной информации. При этом такое оборудование операторам должно предоставить государство.
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