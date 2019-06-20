Уровень зарплат по стране выдерживается, заявил Песков

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Уровень зарплат согласно майским указам в среднем по стране выдерживается, но есть отдельные случаи, когда эти параметры не соблюдаются, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перед прямой линией с президентом.
"В среднем по стране, например, по майским указам уровень зарплат, действительно, выдерживается, но, конечно, получаются какие-то отдельные ситуации, где эти параметры не выдерживаются. И граждане об этом пишут", - сказал Песков в эфире "Первого канала".
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